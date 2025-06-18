Когда «Аскания-Нова» была оккупирована

В марте 2023 года россияне захватили территорию биосферного заповедника «Аскания-Нова» на Херсонщине. Ученые отказались сотрудничать с оккупантами, выехали и продолжили работу на базе Национальной академии аграрных наук Украины.

Именно они под руководством директора заповедника кандидата биологических наук Виктора Шаповала выступили с инициативой восстановить «Асканию-Нова» в степях Бессарабии. Инициативу поддержали Национальная академия аграрных наук, профессиональное министерство, и процесс начался.

Среди нескольких вариантов для релокации (изменения местоположения, как для предприятий, так и для работников.) заповедника ученые остановили свой выбор именно на ландшафтном заказнике «Тарутинская степь».

Степь лучше, чем на Херсонщине

Виктор Шаповал

Почему же именно «Тарутинская степь»? На этот вопрос ответил Виктор Шаповал 15 мая во время подписания меморандума о сотрудничестве между Бородинской громадой и общественной организацией «Ревайлдинг Украина».

— Во время экспедиции мы с коллегами были поражены сохраненным биоразнообразием Буджакских степей, в частности Тарутинской, которая входит в европейскую Изумрудную сеть и является уникальным природным ландшафтом Украины. Скажу больше, эта степь имеет больше уникальных свойств, чем заповедник на Херсонщине, — объяснил Виктор Шаповал.

По словам директора «Аскании-Нова», решению способствовало и то, что руководство громады готово сотрудничать и помогать.

— Немалую роль сыграл и тот факт, что на территории этих степей уже почти семь лет работают ученые из «Ревайлдинг Украина». Во время экспедиции мы подружились с Олегом Дьяковым — руководителем этой организации, — рассказал Виктор Шаповал.

Олег Дьяков

Главная цель объединения усилий «Аскании-Нова» и «Ревайлдинг Украина» — формирование Центра восстановления степного биоразнообразия. Ученые планируют:

восстанавливать популяции крупных травоядных животных, грызунов, птиц,

создать вольеры для куланов, сайгаков, оленей.

По словам Олега Дьякова, еще в 2020 году в Тарутинскую степь была завезена первая группа куланов именно из «Аскании-Нова».

Впоследствии в дикую природу специалисты из «Ревайлдинга» вернули также ланей, сурков, европейских хомяков и других животных.

Чего ожидает Бородинская громада от подписания меморандума?

Иван Кюссе

Иван Кюссе, председатель Бородинской громады:

— Сегодня мы не только подписали меморандум, но и выделили по решению депутатов 67,4 гектара земли на территории Веселодолинского округа. Мы очень заинтересованы в том, чтобы «Аскания-Нова» была именно у нас. Во-первых — это бренд, который поспособствует перспективе развития экотуризма. Во-вторых — это дополнительные рабочие места для наших людей. И третье — это еще один шаг к созданию национального парка «Буджакская степь», ведь эту идею мы уже давно продвигаем. К тому же это дополнительные налоги в местный бюджет.

Кто из животных переселится в Одесскую область первым?

На пресс-конференции мы задали практические вопросы директору заповедника Виктору Шаповалу.

А именно о том, как будет происходить работа ученых «Аскании-Нова» на новой земле и какие животные станут первыми жителями заповедника?

— Община выделяет нам часть админздания в центре села Веселая Долина — именно там будет расположен филиал «Аскании-Нова». Ученые будут приезжать в экспедиции, поэтому для этого понадобится оборудовать и несколько гостиничных номеров — руководство обещает решить и этот вопрос.

Что касается животных, то все они остались на подконтрольной России территории. Поэтому нам придется начинать все сначала — создавать вольеры, научно-исследовательский полигон и тому подобное. Думаю, что первым животным, которое мы завезем сюда, будет лошадь Пржевальского. И, скорее всего, нам придется просить его в одном из зоопарков.

Справка «ОЖ»: Что представляет собой участок для «Аскании»?

Виктор Шаповал

Мы осмотрели участок, который выделила Бородинская громада для «Аскании-Нова».

Земля находится на юго-восточной окраине села Веселая Долина. Сам участок естественно разнообразен — на его территории есть часть степи, небольшой лесок с лиственными и сосновыми деревьями, балка Вале Карадай с рекой, впадающей в реку Чагу. То есть здесь есть все, что нужно животным, — вода, трава и деревья. И значит это — хорошее место для новых жителей Буджакских степей.

«Асканию-Нову» уничтожает РФ: что с ним сейчас?

Государственный биосферный заповедник «Аскания-Нова» основал в 1989 году немецкий барон Фридрих Фальц-Фейн как частную природоохранную территорию с экзотическими животными. Заповедник находится на Причерноморской низменности, прилегающей к Черному и Азовскому морям, которая расположена между дельтой Дуная на западе и рекой Кальмиус на востоке.

В 1983 году заповедник получил статус биосферного, а в 1984 году — вошел в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

На сегодняшний день уже значительный ущерб нанесен вооруженной агрессией и временной оккупацией. Для заповедника она началась с первых часов полномасштабного вторжения.

«Аскания-Нова» оказалась на распутье основных путей, по которым происходило вторжение колонн военной техники вооруженных сил РФ.

С начала большой войны неоднократно сообщалось о:

десятки пожаров на заповедных территориях;

уничтожение заповедной флоры и фауны;

массовый вывоз российскими захватчиками животных;

организацию оккупантами «сафари» на животных на территории заповедника.

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