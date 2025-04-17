Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

Печерский суд Киева постановил продлить Евгению Борисову меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 мая 2025 включительно с возможностью уплаты залога в размере 179 миллионов 863 тыс. гривен.

Во вторник, 15 апреля, Апелляционный суд рассмотрел жалобу защиты экс-военкома, оставив решение неизменным.

Борисова подозревают в организации препятствования законной деятельности ВСУ в особый период и организации составления и выдачи должностным лицом заведомо ложного официального документа.

Напомним, Борисов организовал себе оформление небоевой травмы, полученной даже не во время исполнения служебных обязанностей. На основании ложного решения служебной проверки и согласно заключению МСЭК ему было безосновательно начислено дополнительное вознаграждение на общую сумму 165 тыс. 480 грн.

В конце 2024 года экс-начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова повторно отправили под стражу. Также в суде находится обвинительный акт по делу отмывания 140 миллионов гривен.

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