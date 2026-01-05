Ключевые моменты:

Прокуратура оспаривает аренду искусственного пляжа «Ланжерон» и требует вернуть территории 2100 кв. м громаде Одессы.

Суд запросил большой пакет документов по созданию и укреплению побережья, чтобы разобраться в границах и статусе пляжа.

Заседание перенесли из-за тревоги: рассмотрение назначили на 12 января 2026 года.

Суд по пляжу Ланжерон в Одессе

В Одессе продолжается судебный спор вокруг искусственного песчаного пляжа «Ланжерон». Речь идет о договоре аренды, который был подписан 8 апреля 2019 года между Одесским горсоветом и компанией ООО «Олдтайм».

Иск подал заместитель Генерального прокурора — в интересах государства, от имени Одесского городского совета. Ответчиками в деле указаны городской департамент коммунальной собственности, управление, которое занимается инженерной защитой территории и развитием побережья, а также сама компания-арендатор.

Прокуратура считает, что договор аренды фактически «не должен был появиться», потому что искусственный пляж находится в прибрежной защитной полосе моря. По версии прокурора, передавать такую территорию в аренду нельзя — это противоречит земельному законодательству. Поэтому громада Одессы, как считает обвинение, должна получить участок обратно, а компания — отвечать за нарушение.

Подготовительное заседание, запланированное на 22 декабря 2025 года, не состоялось из-за воздушной тревоги. Поэтому суд назначил новое рассмотрение на 12 января 2026 года.

Кроме того, прокурор попросил суд истребовать документы у управления инженерной защиты и развития побережья. Это целый список старых и технических материалов: проектные задания и чертежи берегозащиты (в том числе 1958 года), проекты противооползневых сооружений, акты ввода искусственного пляжа в эксплуатацию 1962 года, журналы работ, акты подсыпки песка, первичные учетные документы, технические паспорта сооружений и схемы генерального плана.

Прокуратура объясняет: эти бумаги нужны, чтобы понять реальное состояние пляжа, где проходят его границы и как устроены инженерные сооружения. Также документы важны для проведения земельно-технической и строительно-технической экспертизы. Суд согласился и обязал предоставить все перечисленное. Если документы не дадут без уважительной причины, суд предупредил: могут применить меры процессуального принуждения.

Ранее Приморский районный суд Одессы отправил под домашний арест директора ООО «Нерум», в связи с незаконным строительством на пляже Ланжерон.