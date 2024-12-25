Виллу и роскошные машины бывшего руководителя одесского ТЦК передали государству

Суд передал Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) имущество, принадлежащее семье подозреваемого экс-начальника ТЦК Одесской области Евгения Борисова.

Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на данные судебного реестра.

Под управление АРМА перешел дом площадью 857 кв. м стоимостью 4 млн евро и офис площадью 223,9 кв. м стоимостью 510 млн евро в испанском курорте Марбелья. Недвижимость принадлежала, соответственно, матери и жене Евгения Борисова.

Также суд передал АРМА автомобили Mercedes-Benz GLS580 стоимостью 2 млн грн, Mercedes-Benz G 63 AMG по цене 8,4 млн грн и Toyota Land Cruiser Prado 150 по заниженной стоимости 48 тыс. грн. Ими владели жена и теща бывшего военкома.

Напомним, стоимость указанного имущества на 140 миллионов превышает законные доходы Борисова и членов его семьи. Происхождение этих средств не подтверждается никакими документами. Экс-военком с лета 2023 сидит в СИЗО, его подозревают в незаконном обогащении по ст. 368-5 УК Украины. Расследование завершено и дело направлено в суд.