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Виллу и роскошные машины бывшего руководителя одесского ТЦК передали государству

Виллу и роскошные машины бывшего руководителя одесского ТЦК передали государству

Недвижимость семьи бывшего начальника Одесского ТЦК Евгения Борисова, которого подозревают в незаконном обогащении, перешла в управление АРМА. В том числе и вилла на испанском курорте.

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Суд передал Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) имущество, принадлежащее семье подозреваемого экс-начальника ТЦК Одесской области  Евгения Борисова.

Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на данные судебного реестра.

Под управление АРМА перешел дом площадью 857 кв. м стоимостью 4 млн евро и офис площадью 223,9 кв. м стоимостью 510 млн евро в испанском курорте Марбелья. Недвижимость принадлежала, соответственно, матери и жене Евгения Борисова.

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Также суд передал АРМА автомобили Mercedes-Benz GLS580 стоимостью 2 млн грн, Mercedes-Benz G 63 AMG по цене 8,4 млн грн и Toyota Land Cruiser Prado 150 по заниженной стоимости 48 тыс. грн. Ими владели жена и теща бывшего военкома.

Напомним, стоимость указанного имущества на 140 миллионов превышает законные доходы Борисова и членов его семьи. Происхождение этих средств не подтверждается никакими документами. Экс-военком с лета 2023 сидит в СИЗО, его подозревают в незаконном обогащении по ст. 368-5 УК Украины. Расследование завершено и дело направлено в суд.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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