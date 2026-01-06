Ключевые моменты:

Виталий Граждан остался под арестом еще на 60 суток по решению суда.

Адвокаты просили изменить меру пресечения, но суд отказал.

Виталий Граждан останется под арестом: решение суда

6 января 2026 года Приморский районный суд Одессы не удовлетворил ходатайство защиты о смягчении меры пресечения мэру Белгорода-Днестровского Виталию Граждану. Таким образом, он продолжит находиться под стражей еще 60 суток.

Предыдущее продление меры пресечения было в октябре 2025 года, а еще раньше — в августе. До этого, в декабре 2024-го, аналогичное решение принял Киевский районный суд Одессы.

Граждан был задержан еще в июле 2024 года, и с тех пор неоднократно пытался обжаловать удержание под стражей, однако суды продолжают продлевать арест.

Суд не нашел оснований для изменения меры пресечения. Следствие продолжает работу, а позиция суда остается неизменной — Граждан должен находиться в изоляции во время расследования.

Скандалы вокруг Виталия Граждана: от драки до подозрений

Имя Виталия Граждана не раз упоминалось в громких историях:

В 2022 году он заявил, что сотрудники СБУ избили его прямо в рабочем кабинете. В ответ СБУ утверждала, что мэр сам спровоцировал конфликт и им пришлось надеть на него наручники. Тогда его подозревали в хулиганстве и нарушении законов войны.

Вскоре после инцидента Одесская прокуратура открыла два производства, ссылаясь на возможные финансовые махинации.

В апреле 2024 года Граждан оказался в центре нового скандала — его обвинили в избиении молодого человека. Сам он утверждал, что действовал в ответ на угрозу убийством.

Еще ранее, в 2022 году, он попал в больницу после драки с председателем райсовета Григорием Мельниченко — причиной, по словам мэра, стала спорная ситуация с недвижимостью.

Виталий Граждан был отстранен от должности городского головы Белгорода-Днестровского еще в 2024 году, а с 20 июля 2024 года находится под стражей.