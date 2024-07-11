Ездил на Сейшелы со справкой о «ранении на фронте»: новые детали дела одесского экс-военкома

Ездил на Сейшелы со справкой о «ранении на фронте»: новые детали дела одесского экс-военкома

Бывший руководитель одесского областного ТЦК Евгений Борисов, который во время войны обманом ездил отдыхать в Испанию и на Сейшелы, предстанет перед судом.

Об этом сообщает ДБР.

Следователи ДБР завершили досудебное расследование поездок бывшего военкома Евгения Борисова на курорты вместо службы и передали обвинительный акт в суд.

Следствием установило, что в 2022-2023 году экс-военком с поддельным документом о ранении на фронте выезжал за пределы Украины, как «пострадавший в результате российской агрессии». В действительности бывший начальник Одесского областного ТЦК и СП ездил на курорты Сейшельских островов и Испании.

В ходе расследования также был установлен факт использования скандальным военкомом в качестве основания для неявки вовремя на военную службу поддельного документа.

Только по этим эпизодам ему грозит до десяти лет лишения свободы.

По каким еще статьям обвиняют Борисова

В 2023 году ДБР задержал бывшего военкома и суд поместил его под стражу. Сначала суд назначил Борисову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 млн гривен, однако постепенно суды уменьшили сумму залога до 12 млн гривен.

Бывшему военкому уже было сообщено о подозрениях:

  • в незаконном обогащении по ст. 368-5 УК Украины;
  • в неявке своевременно на службу без уважительных причин по ч. 5 ст. 407 УК Украины;
  • в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана по ч. 4 ст. 409 УК Украины.

Напомним, сотрудники ГБР задержали Борисова в Киеве 28 мая 2024 года на выходе из СИЗО после того, как за него был внесен залог в сумме 12 млн гривен по предварительному обвинению. Борисову сообщили уже о новом подозрении – в организации легализации незаконных доходов на сумму более 140 млн гривен.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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