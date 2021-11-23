Новости Одессы и Одесской области

Стрельба в мясном и веерные отключения: новости Одессы за 22 ноября

Стрельба в мясном и веерные отключения: новости Одессы за 22 ноября

В понедельник, 22 ноября 2021 года, “Одесская жизнь” сообщала про такие события Одессы и Одесской области:

Подписаться

Мы сравнили как выглядят старинные и не очень ворота Одессы

Опубликовали прогноз погоды на неделю в Одессе

Рассказали подробности того, как одессит открыл стрельбу в мясном магазине на поселке Котовского

И трагическую историю гибели в огне почти двух сотен овец в Одесской области

Разбирались, дадут ли в этом отопительном сезоне льготу на электроотопление?

Одесские школы наконец вернулись к очному обучению

Сообщили подробности курьезного ДТП на одесской Аллее Славы

Выяснили, что будет, если долго не пользоваться банковской картой

И предупредили о том, что в Одессе возможны веерные отключения электричества

Рассказали, куда перебирается Музей современного искусства Одессы и как одесские памятники защищают от вандалов

Еще из новостей: В Одессе расширят дорогу к дельфинарию — за счет города и деревьев и

Объявили конкурс на должность  главного архитектора города

А также рассказали как Феликс де Рибас подарил Одессе собственный сад

Читайте также: День Достоинства и Свободы и исторический субботник: новости Одессы за воскресение 21 ноября

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить