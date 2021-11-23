Стрельба в мясном и веерные отключения: новости Одессы за 22 ноября

В понедельник, 22 ноября 2021 года, “Одесская жизнь” сообщала про такие события Одессы и Одесской области:

Мы сравнили как выглядят старинные и не очень ворота Одессы

Опубликовали прогноз погоды на неделю в Одессе

Рассказали подробности того, как одессит открыл стрельбу в мясном магазине на поселке Котовского

И трагическую историю гибели в огне почти двух сотен овец в Одесской области

Разбирались, дадут ли в этом отопительном сезоне льготу на электроотопление?

Одесские школы наконец вернулись к очному обучению

Сообщили подробности курьезного ДТП на одесской Аллее Славы

Выяснили, что будет, если долго не пользоваться банковской картой

И предупредили о том, что в Одессе возможны веерные отключения электричества

Рассказали, куда перебирается Музей современного искусства Одессы и как одесские памятники защищают от вандалов

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Объявили конкурс на должность главного архитектора города

А также рассказали как Феликс де Рибас подарил Одессе собственный сад

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