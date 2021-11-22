Одесские истории: как Феликс де Рибас подарил Одессе собственный сад

22 ноября 1806 года Феликс де Рибас подарил Одессе собственный сад в центре города. Рассказываем, как это было.

Когда Одесса начинала строиться, старший де Рибас, Иосиф, получил от правительства разрешение выдавать документы на земельные участки. Одесситы, которые получали такие участки, обязаны были их застроить.

Среди первых одесситов, кто получил подобное разрешение, был и младший брат Иосифа де Рибаса — Феликс.

После строительства домов в Греческом квартале у Феликса остались «лишними» две десятины земли. И он решил засадить это место деревьями и цветами, устроив здесь зеленый оазис, коих практически не было в Одессе в то время. Именно благодаря Феликсу в одесской степи и появились первые деревья. Он завез сюда хорошую землю и высадил привезенные из-за границы акации. Кроме них, в будущем саду появились и другие растения: из Софиевского парка саженцы присылал граф Потоцкий, а из Испании и Италии привозили семена экзотических деревьев и кустарников. Считается, что именно начинание Феликса и вдохновило Ришелье на озеленение Одессы. Кстати, оформлением сада занимался Осип Чижевич.

Вскоре дела Феликса де Рибаса пошатнулись, и он оказался в затруднительном финансовом положении. Сад требовал больших денежных затрат, и Феликс решил подарить его городу. В ноябре 1806 года он писал градоначальнику Ришелье: «Я будучи равно с прочими обязанными вашему сиятельству и в знак того моего чувствования приемлю смелость покорнейше просить ваше сиятельство принять от меня без заплаты, навсегда, в пользу города сад мой, который при двухэтажном моем доме состоит на Греческом форштадте, в XIV квартале».

С тех пор каких только названий у сада не было! Его называли Публичным, Казенным, Одесским городским, Дерибасовским, садом Лассаля, сквером Джордано Бруно. А сегодня это Городской сад — излюбленное место отдыха одесситов.

Источники: vo.od.ua, facebook.com

Ранее мы рассказывали о том, какими были одесские студенты 150 лет назад.