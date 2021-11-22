Вопрос – ответ: дадут ли льготу на электроотопление?

С приходом холодов потребители, в домах которых установлено электроотопление, интересуются: поможет ли государство оплачивать электричество в этом сезоне. Стоит ли ждать компенсацию, которую предоставили сразу после отмены льготного тарифа?

До 2021 года потребители, которые пользовались электроотопительными установками, в период с 1 октября по 30 апреля платили за электроэнергию по 0,90 грн./кВт-ч (при объеме потребления до 3000 кВт-ч в месяц). С начала этого года Кабинет Министров установил для всех категорий населения фиксированную цену – 1,68 грн./кВт-ч электроэнергии. А потребителям, которые отапливаются электроэнергией, решили «выписать» компенсацию. Но выплачивалась она только за первый квартал этого года.

С 1 октября произошли изменения в тарифах для населения, и теперь электроэнергия стоит:

при потреблении до 250 кВт-ч в месяц – по 1,44 грн./кВт;

при потреблении свыше 250 кВт-ч в месяц – по 1,68 грн./кВт.

Для потребителей с электроотоплением никаких изменений не произошло. При расходе более 250 кВт в месяц они, как и другие потребители, будут платить по 1,68 грн./кВт за весь объем потребленной электроэнергии.

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К сожалению, по информации Министерства соцполитики Украины, предоставление компенсации потребителям с электроотоплением в этом отопительном сезоне не предусмотрено. Но все, кто получил компенсацию в первом квартале этого года, могут обратиться за назначением субсидии.

Также энергетики советуют пользоваться многозонными приборами учета. К примеру, при установке двухзонного счетчика за электроэнергию, потребленную с 23.00 до 7.00, можно будет платить в два раза меньше. Трехзонный счетчик позволяет больше экономить в период с 23.00 до 7.00, но в пиковые и полупиковые часы электроэнергия становится дороже. Как правило, бытовые потребители в основном выбирают двухзонный счетчик. При трехзонном необходимо тщательно контролировать время пиковых нагрузок, чтобы не заплатить больше.

Ольга Новикова

Ранее мы рассказывали о том, каким будет размер субсидии на отопление в сезоне 2021-2022 годов.