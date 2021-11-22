Новости Одессы и Одесской области

Одесские школы вернулись к очному обучению

Одесские школы вернулись к очному обучению

С сегодняшнего дня, 22 ноября, все школы Одессы работают очно.
Об этом сообщила глава департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич в ходе заседания оперативного штаба в мэрии.

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По словам Буйневич, в настоящее время на дистанционном обучении остаются лишь 9 классов, а в детсадах закрыто 19 групп, притом, что на прошлой неделе было 23.

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При этом в школах продолжают действовать карантинные ограничения. Так, учащимся будут измерять температуру перед началом уроков, а помещения – регулярно дезинфицировать Также школьники могут учиться только в одной классной комнате.

Также родителей просят не приводить в школу детей с симптомами ОРВИ и оставлять дома школьников, с COVID-19 либо болеет кто-нибудь из членов семьи.

Напомним, на прошедшей неделе одесские школы не смогли начать очное обучение, так как более 100 учителей не сделали две прививки от коронавируса.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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