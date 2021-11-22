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Как выглядят старинные и не очень ворота Одессы (фоторепортаж)

Как выглядят старинные и не очень ворота Одессы (фоторепортаж)

Одесса знаменита своими дворами и двориками. Неотъемлемая часть дворов, да и самих зданий — это ворота. Раньше эти элементы архитектуры, наравне с дверями, были украшением нашего города.

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Но в случае Одессы история безжалостна. Не задумываясь о том, что своими действиями разрушают историческую архитектурную среду, целостные ансамбли зданий, одесситы, на словах влюбленные в свой город, на деле с легкостью и без малейших уколов совести разрушают собственную историю.

И одни из первых их жертв, наравне с дверями и балконами, стали старинные ворота. И даже если на месте старых ворот ставят новые, с кованными завитушка и прочим украшательством, сразу видно где старинная красота, созданная вместе с домом в едином стиле, а где новодел, созданный без чувства вкуса и понимания правил архитектурной гармонии.

В нашей подборке представлены образцы и настоящих старинных ворот, и современных поделок «под старину». Предлагаем вам самим определить, «кто есть кто» на входах в одесские дворы.

ворота Одессы
ворота Одессы
ворота Одессы
ворота Одессы
ворота Одессы
ворота Одессы
ворота Одессы
ворота Одессы
ворота Одессы
ворота Одессы
ворота Одессы
ворота Одессы
ворота Одессы
ворота Одессы
ворота Одессы
ворота Одессы
ворота Одессы
ворота Одессы
ворота Одессы
ворота Одессы
ворота Одессы

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала фоторепортаж о входных дверях домов старой Одессы: Архитектура по-одесски — красота старинных дверей (фоторепортаж)

Читайте также: В Одессе спасли старинные ворота на Садовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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