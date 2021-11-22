Как выглядят старинные и не очень ворота Одессы (фоторепортаж)

Одесса знаменита своими дворами и двориками. Неотъемлемая часть дворов, да и самих зданий — это ворота. Раньше эти элементы архитектуры, наравне с дверями, были украшением нашего города.

Но в случае Одессы история безжалостна. Не задумываясь о том, что своими действиями разрушают историческую архитектурную среду, целостные ансамбли зданий, одесситы, на словах влюбленные в свой город, на деле с легкостью и без малейших уколов совести разрушают собственную историю.

И одни из первых их жертв, наравне с дверями и балконами, стали старинные ворота. И даже если на месте старых ворот ставят новые, с кованными завитушка и прочим украшательством, сразу видно где старинная красота, созданная вместе с домом в едином стиле, а где новодел, созданный без чувства вкуса и понимания правил архитектурной гармонии.

В нашей подборке представлены образцы и настоящих старинных ворот, и современных поделок «под старину». Предлагаем вам самим определить, «кто есть кто» на входах в одесские дворы.

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала фоторепортаж о входных дверях домов старой Одессы: Архитектура по-одесски — красота старинных дверей (фоторепортаж)

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