Куда перебирается Музей современного искусства Одессы?

Музей современного искусства Одессы (МСИО) недавно буквально огорошил своих поклонников, заявив о своем закрытии, но сейчас стало известно, что никакого закрытия не будет: просто музей теперь будет размещаться по другому адресу.

Закрытие МСИО – пиар-ход?

На днях МСИО вызвал настоящую панику в соцсетях: на своей странице в соцсети музей кратко проинформировал, что последний раз примет посетителей в старинном особняке на улице Леонтовича, 5 (где размещался с 2008 года) 28 ноября. Раскрыть все подробности в музее пообещали чуть позже.

Однако уже тогда приближенные к музею деятели современного искусства успокоила горожан, заявив, что ничего страшного с МСИО не случилось – просто он меняет место жительства и готовится к новому этапу развития. А некоторые даже предположили, что загадочное заявление музея – не что иное как обычный пиар-ход. Тем более что и директор МСИО Семен Кантор порадовался, что наконец-то, дескать на музей обратили внимание…

Новый адрес одесского музея – экс-завод шампанских вин

И вот накануне стало известно, куда перебирается МСИО.

Как сообщил Семен Кантор, в будущем году музей возобновит работу в здании бывшего Одесского завода шампанских вин на Французском бульваре, 36, которое сейчас пребывает в “активном процессе ревитализации”.

“Стратегия развития современного музея требует динамичных и частично неожиданных решений. Сейчас музей требует более гибкого пространства для современных экспозиций и новых проектов. К сожалению, потенциал развития, который могли обеспечить здание и прилегающая территория на Леонтовича, исчерпан, и они больше не могут удовлетворить новые музейные подробности”,

– цитирует директора учреждения “Думская”.

Семен Кантор также отметил, что новая локация станет четвертым местом пребывания МСИО.

Кстати, последние два дня работы музея на Леонтовича, 5 – 27 и 28 ноября – будут бесплатными для посетителей. При наличии сертификата о вакцинации (либо негативного результата теста на COVID-19 или справки о выздоровлении), разумеется.

Также стало известно, что в особняке на Леонтовича, который является памятником архитектуры, разместится генеральное консульство Турецкой Республики.

Между тем, ранее “Одесская жизнь” сообщала, что бывший завод шампанских вин на Французском бульваре, 36 станет Домом художника.

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