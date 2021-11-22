В Одессе возможны веерные отключения электричества

В Одессе возможны перепады напряжения, а также веерные отключения электричества в часы пиковых нагрузок.
Об этом стало известно сегодня, 22 ноября, в ходе заседания оперативного штаба в одесской мэрии.
“К сожалению, есть такая информация, что у нас могут быть веерные отключения, отключения света”,
– заявил городской голова Геннадий Труханов.
По словам мэра, о возможных веерных отключениях электричества его предупредили на совещании в обладминистрации.
Кроме того, Труханов поручил главе департамента здравоохранения Левону Никогосяну обратиться к производителям кислородных концентраторов и узнать, возможно ли предусмотреть наличие в них аккумуляторов, чтобы аппараты могли работать во время отключения электричества.
При этом он назвал “ерундой” недавнее предложение энергетиков не отключать электроснабжение в тех домах, где находятся кислородозависимые больные. Он аргументировал свои слова тем, что больные, зависимые от кислородных концертраторов, живут в разных районах города, а не в одном конкретном доме, который можно было бы не отключать, и таким образом “тогда уже весь город не надо отключать”.
“К ним (энергетикам – ред.) обращайся-не обращайся, это все формальный характер…”,
– полагает Труханов.
Отметим, веерные отключения возможны по причине возникшего в Украине недостатка топлива и дефицита угля из-за военных действий в Донецкой и Луганской областях, где находится около 80% угольных шахт.
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Ранее “Одесская жизнь” сообщала, кто останется без света в Одессе в понедельник, 22 ноября 2021 года.