В Одесской области погибли в огне почти две сотни овец (фото)

Воскресным вечером, 21 ноября, в Раздельнянском районе Одесской области случился пожар на хозяйственном дворе. В результате погибли почти две сотни овец.
Как сообщает управление ГСЧС в Одесской области, в поселке Новодмитровке загорелось хозяйственное здание с овцами. Огонь уничтожил хозпостройку на площади 400 квадратных метров. В постройке сгорели 180 голов овец, спасти удалось только 13 голов.
Пожарным понадобилось около часа, чтобы ликвидировать возгорание. Погибших и пострадавших людей нет.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Другие новости о пожарах в Одессе и Одесской области:
- В Южном сгорела база отдыха;
- Сложный пожар на базе отдыха в Грибовке потушен: подробности;
- На пожаре в Одесской области погибли мать и сын (фото);
- В Одессе на Таирова горело “Сильпо” (фото);
- Пожар в одесском общежитии: стала известна причина.
Фото BBC и пресс-службы ГСЧС в Одесской области