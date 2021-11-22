В Одесской области погибли в огне почти две сотни овец (фото)

Воскресным вечером, 21 ноября, в Раздельнянском районе Одесской области случился пожар на хозяйственном дворе. В результате погибли почти две сотни овец.

Как сообщает управление ГСЧС в Одесской области, в поселке Новодмитровке загорелось хозяйственное здание с овцами. Огонь уничтожил хозпостройку на площади 400 квадратных метров. В постройке сгорели 180 голов овец, спасти удалось только 13 голов.

Пожарным понадобилось около часа, чтобы ликвидировать возгорание. Погибших и пострадавших людей нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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Фото BBC и пресс-службы ГСЧС в Одесской области