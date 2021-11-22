Прогноз погоды на неделю в Одессе

Синоптики представили прогноз, какой будет погода в Одессе 22, 23, 24, 25 и 26 ноября 2021 года.
Прогноз погоды на неделю представлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
Так, по данным синоптиков, 22 ноября в городе Одессе ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер ночью и утром будет юго-западный, днем северо-западный, скоростью 9-14 м/с.
Температура ночью составит 4-6° тепла, днем 10-12° выше ноля.
23 и 24 ноября в Одессе прогнозируют переменная облачность, без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура:
- 23 ноября ночью 0-5°C тепла, днем 5-10°C тепла;
- 24 ноября ночью от 3°C мороза до 2°C тепла, днем 2-7°C тепла.
25-26 ноября в Одессе ожидается погода без осадков.
Температура:
- 25 ноября ночью от 3° мороза до 2°C тепла, днем 2-7°C тепла.
- 26 ноября ночью 0-5°C тепла, днем 5-10°C тепла.