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Прогноз погоды на неделю в Одессе

Прогноз погоды на неделю в Одессе

Синоптики представили прогноз, какой будет погода в Одессе 22, 23, 24, 25 и 26 ноября 2021 года.

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Прогноз погоды на неделю представлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.

Так, по данным синоптиков, 22 ноября в городе Одессе ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер ночью и утром будет юго-западный, днем ​​северо-западный, скоростью 9-14 м/с.
Температура ночью составит 4-6° тепла, днем ​​10-12° выше ноля.

23 и 24 ноября в Одессе прогнозируют переменная облачность, без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура:

  • 23 ноября ночью 0-5°C тепла, днем ​​5-10°C тепла;
  • 24 ноября ночью от 3°C мороза до 2°C тепла, днем ​​2-7°C тепла.

25-26 ноября в Одессе ожидается погода без осадков.

Температура:

  • 25 ноября ночью от 3° мороза до 2°C тепла, днем ​​2-7°C тепла.
  • 26 ноября ночью 0-5°C тепла, днем ​​5-10°C тепла.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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