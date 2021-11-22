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“Проблема на ровном месте”: подробности курьезного ДТП на одесской Аллее Славы (видео)

“Проблема на ровном месте”: подробности курьезного ДТП на одесской Аллее Славы (видео)

Одесское КУ “Центр-007” опубликовало видео, на котором представлено, что предшествовало недавнему инциденту, когда по Аллее Славы проехался внедорожник Infinity.

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Напомним, по словам очевидцев, девушка на автомобиле Nissan Juke сдавала задом на стоянке перед парком Шевченко. Не справившись с управлением, она столкнула со стоянки припаркованный там же Infinity FX вниз на Аллею Славы. В итоге автомобиль съехал от автостоянки и со скрежетом проехался по аллее почти до памятника Неизвестному матросу.

“Так уж бывает в жизни. Мы порой оказываемся не в том месте, не в то время, и делаем совсем не то, что нужно… Но иногда мы собственноручно создаем проблемы (себе и окружающим), как говорится, “на ровном месте”… Нечто подобное и произошло примерно неделю назад у Аллеи Славы, что у Памятника Неизвестному Матросу”,

– говорится в описании к видео.

Как сообщается, две девушки, “не найдя лучшего места для тренировок по вождению”, выбрали для этой цели тесное пространство парковки перед входом на Аллею Славы, где на пути двух незадачливых автомобилисток оказался их собрат по сообразительности, не зафиксировавший колеса оставленного на парковке авто. И в итоге случилось именно то, что случилось:

“Итог. Травмированных нет. Священному для одесситов месту был нанесен скорее моральный, нежели физический ущерб. Непосредственные участники столкнулись с необходимостью заглаживать плоды своей безалаберности. Извлекут ли они какой-либо поучительный опыт из произошедшего? Хотелось бы надеяться”,

– констатируют в “Центре-007” и призывают одесситов не создавать искусственные проблемы “на ровном месте”.

Ранее мы рассказывали о еще одном курьезе по-одесски: тогда возле Оперного театра мужчина “атаковал” и едва не снес шлагбаум при въезде в Пале-Рояль.

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Фото: скриншот с видео

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Редакция ПРОФИЛЬ

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