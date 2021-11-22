Что будет, если долго не пользоваться банковской картой?

Срок действия банковской карты от года до пяти лет. После того, как он закончится, картой нельзя будет пользоваться. Однако, счет в банке продолжит существовать, и если его не закрыть, то в будущем можно пожалеть.

Давайте разберемся, как правильно завершить отношения с банком, если больше не пользуетесь его услугами.

Почему счет в банке не закрывается, когда истекает срок действия карты?

Ваши деньги находятся не на пластиковой карте, а на банковском счету. Карта всего-лишь помогает получить к ним доступ. Даже если срок действия карты закончился, банковский счет никуда не исчезает. Тем более, что некоторые банки позволяют привязывать к одному счету сразу несколько карточек.

Большинство банков будет считать вас своим клиентом до тех пор, пока вы официально не расторгнете договор. Вам могут присылать уведомления об акциях, новых услугах, а также будут использовать ваши персональные данные. Банки могут на вполне законных основаниях начислять комиссию по неактивным счетам. Эту комиссию автоматически списывают, если на счету есть деньги, либо учитывают как долг перед банком. Все эти условия прописывают в Договоре комплексного банковского обслуживания, который публикуют на сайте банка.

В каких случаях банки могут начислять комиссию по неактивным счетам?

По информации государственного Фонда гарантирования вкладов физических лиц, плату могут снимать по нескольким причинам:

Вы храните на счете меньше установленной суммы (либо сняли все деньги) Вы тратите меньше определенной суммы в месяц (либо перестали пользоваться карточкой) У вас истек льготный период обслуживания

Банк может начислять плату с процентами. Причем для обычной дебетовой карточки проценты бывают даже больше, чем по кредитной. Расходы увеличиваются, если были подключены дополнительные услуги, о которых многие клиенты, как правило, забывают. Например, это плата за СМС-информирование или отложенная комиссия за услуги.

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По словам директора юридического департамента ОТП Банка Олега Коробкина, даже если банк не несет прямых расходов на обслуживание счета, косвенные расходы все равно остаются и есть нагрузка на автоматизированную систему. Поэтому в ОТП Банке, к примеру, есть комиссия за ведение неактивных счетов. Ее начинают взимать после 12 месяцев с даты последней транзакции.

Как правильно закрыть счет и прекратить отношения с банком?

Не во всех банках можно закрыть счет дистанционно, приготовьтесь посетить отделение. Обычно, алгоритм действий следующий:

Отключите все платные услуги

Если есть задолженность — погасите ее

Полностью опустошите свой счет до последней копейки (переведите деньги на телефон или сделайте перевод)

Подайте в банк заявление о закрытии счета (в чат-бот, службу поддержки или лично в отделении)

Подождите некоторое время (обычно 30 дней), пока банк окончательно закроет счет

Найдите время, чтобы взять в банке справку об отсутствии к вам финансовых претензий. Этот документ может пригодиться, если из-за ошибок в будущем возникнут проблемы или необоснованные комиссии.

Стоит отметить, что закрытие счета — это не всегда бесплатная услуга, некоторые банки берут от 100 до 1000 гривен. В таком случае, внимательно прочитайте условия публичного договора на сайте: если закрывать счет невыгодно, то просто снимите все деньги, чтобы не осталось копеек. Многие банки со временем закрывают неактивные счета, если они полностью пустые.

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