Одесские памятники защищают от вандалов

На прошлой неделе работники коммунального предприятия «Сервисный центр» обработали специальным антивандальным покрытие шесть одесских памятников.
Об этом сообщили в пресс-центре Одесского городского совета.
Одесские памятники покрыли антивандальным покрытием
Если на памятнике уже были надписи вандалов, из удаляли. Кроме того, привели в порядок и территорию, прилегающую к памятникам.
Антивандальное покрытие содержит специальную маслянистую структуру, которая не позволяет краске задерживаться на ее поверхности.
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По состоянию на 22 ноября коммунальщики уже провели антивандальную обработку памятников:
- «Похищение Европы»;
- Ивану Франко;
- Адаму Мицкевичу;
- Скульптурной композиции «Александр Суворов»;
- Скульптурной композиции «Петя и Гаврик».
В КП Сервисный центр также отметили, что их специалисты каждый день прибираются на территориях, за которые они отвечают. Сюда относятся фонтаны и бюветы.
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