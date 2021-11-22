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Одесские памятники защищают от вандалов

Одесские памятники защищают от вандалов

На прошлой неделе работники коммунального предприятия «Сервисный центр» обработали специальным антивандальным покрытие шесть одесских памятников.

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Об этом сообщили в пресс-центре Одесского городского совета.

Одесские памятники покрыли антивандальным покрытием

Если на памятнике уже были надписи вандалов, из удаляли. Кроме того, привели в порядок и территорию, прилегающую к памятникам.

Антивандальное покрытие содержит специальную маслянистую структуру, которая не позволяет краске задерживаться на ее поверхности.

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По состоянию на 22 ноября коммунальщики уже провели антивандальную обработку памятников:

  •  «Похищение Европы»;
  • Ивану Франко;
  • Адаму Мицкевичу;
  • Скульптурной композиции «Александр Суворов»;
  • Скульптурной композиции «Петя и Гаврик».

В КП Сервисный центр также отметили, что их специалисты каждый день прибираются на территориях, за которые они отвечают. Сюда относятся фонтаны и бюветы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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