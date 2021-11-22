В Одессе ищут главного архитектора города

Выбрать его предстоит конкурсной комиссии. Соответствующее распоряжение сегодня было опубликовано на сайте Одесского городского совета.

С 2018 года в Одессе не было полноценного главного архитектора. Тогда скончался Александр голованов, и три года с тех пор городскую архитектуру возглавляли только люди с приставкой «исполняющего обязанности». Сейчас эту позицию занимает Татьяна Боринская.

В состав конкурсной комиссии вошли ее глава вице-мэр Михаил Кучук, секретарь Олег Коваленко, возглавляющий в горсовете отдел кадров.

Также в члены комиссии вошли архитекторы Николай Базан, Юрий Беликов, Владимир Глазырин, Сергей Слюсаренко, Владимир Шинкаренко, скульптор Михаил Рева, глава юридического департамента Одесского горсовета Инна Поповская и зам городского головы Олег Брындак.

Среди требований к претендентам:

высшее профильное образовани;

опыт работы в органах местного самоуправления не менее двух лет.

Ранее мы писали, что Одесса осталась без главного архитектора — умер Александр Голованов.