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В Одессе ищут главного архитектора города

В Одессе ищут главного архитектора города

Выбрать его предстоит конкурсной комиссии. Соответствующее распоряжение сегодня было опубликовано на сайте Одесского городского совета.

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С 2018 года в Одессе не было полноценного главного архитектора. Тогда скончался Александр голованов, и три года с тех пор городскую архитектуру возглавляли только люди с приставкой «исполняющего обязанности». Сейчас эту позицию занимает Татьяна Боринская.

В состав конкурсной комиссии вошли ее глава вице-мэр Михаил Кучук, секретарь Олег Коваленко, возглавляющий в горсовете отдел кадров.

Также в члены комиссии вошли архитекторы Николай Базан, Юрий Беликов, Владимир Глазырин, Сергей Слюсаренко, Владимир Шинкаренко, скульптор Михаил Рева, глава юридического департамента Одесского горсовета Инна Поповская и зам городского головы Олег Брындак.

Среди требований к претендентам:

  • высшее профильное образовани;
  • опыт работы в органах местного самоуправления не менее двух лет.

Ранее мы писали, что Одесса осталась без главного архитектора — умер Александр Голованов.

Читайте также: Мэр Одессы уволил главного архитектора города: кто его заменит?

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Редакция ПРОФИЛЬ

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