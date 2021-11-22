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Одессит открыл стрельбу в мясном магазине на поселке Котовского

Одессит открыл стрельбу в мясном магазине на поселке Котовского

В Одессе мужчина, будучи в неадекватном состоянии, устроил переполох в мясном магазине на поселке Котовского, открыв стрельбу из пистолета.

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По сообщению источника в полиции, одессит ворвался в магазин “Свежее мясо” на проспекте Добровольского и начал угрожать сотрудникам, нацелил на них оружие и заявил, что будет стрелять.

После того, как сотрудники магазина спрятались в помещении, мужчина дважды выстрелил в воздух и зашел в подъезд дома №129 на Добровольского.

В итоге полицейские задержали дебошира. Сообщается, что им оказался 39-летний местный житель.

По словам задержанного, пистолет – травматический и на него у него якобы есть разрешение.

Предварительно, действия мужчины квалифицировали как хулиганство.

В полиции данный инцидент пока не комментируют.

Источник: УСИ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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