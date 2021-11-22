В Одессе расширят дорогу к дельфинарию: за счет города и деревьев

Ремонту, по проекту, подвергнут площадь порядка трех квадратных километров. При этом вместо брусчатки сделают асфальтобетонное покрытие. По обеим сторонам дороги появятся тротуары.

Такое расширение потребует сноса 19 деревьев.

Ремонт этого участка дороги проведут в 2022 году и обойдется он городу в 10 миллионов 200 тысяч грн.

Летом нагрузка на этот участок дороги достаточно высокая, как и интенсивность движения по нему. Сейчас на Ланжероне заканчивают строить второй корпус дельфинария и жилые апартаменты рядом с ним. А значит машин станет еще больше.

Это, похоже, и послужило причиной расширения дороги. Городские власти в очередной раз, вместо того, чтобы ограничивать въезд на побережье, открывают туда свободный доступ для все большего числа автомобиле, ради чего даже готовы жертвовать зеленой зоной.

К тому же брусчатка, которая сейчас там уложена, выступает как средство ограничения скорости. Меняя ее на асфальтобетон, городские власти провоцируют водителей к увеличению скорости движения, что сделает передвижение пешеходов на этом участке дороги более опасным.

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