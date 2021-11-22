Новости Одессы и Одесской области

В Одессе расширят дорогу к дельфинарию: за счет города и деревьев

В Одессе расширят дорогу к дельфинарию: за счет города и деревьев

Сейчас городское управление дорожного хозяйства объявило тендер в районе Ланжероновской арки.

Подписаться

Ремонту, по проекту, подвергнут площадь порядка трех квадратных километров. При этом вместо брусчатки сделают асфальтобетонное покрытие. По обеим сторонам дороги появятся тротуары.

Такое расширение потребует сноса 19 деревьев.

Ремонт этого участка дороги проведут в 2022 году и обойдется он городу в 10 миллионов 200 тысяч грн.

Летом нагрузка на этот участок дороги достаточно высокая, как и интенсивность движения по нему. Сейчас на Ланжероне заканчивают строить второй корпус дельфинария и жилые апартаменты рядом с ним. А значит машин станет еще больше.

Это, похоже, и послужило причиной расширения дороги. Городские власти в очередной раз, вместо того, чтобы ограничивать въезд на побережье, открывают туда свободный доступ для все большего числа автомобиле, ради чего даже готовы жертвовать зеленой зоной.

К тому же брусчатка, которая сейчас там уложена, выступает как средство ограничения скорости. Меняя ее на асфальтобетон, городские власти провоцируют водителей к увеличению скорости движения, что сделает передвижение пешеходов на этом участке дороги более опасным.

Ранее «Одесская Жизнь» разбиралась, сколько в Одессе стоит проехать к пляжу, или путь к морю через шлагбаум.

Еще новости Одессы на тему проезда к пляжам:

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить