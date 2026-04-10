Ключевые моменты:

В Страстную пятницу верующие вспоминают страдания и смерть Иисуса Христа – это самый скорбный день Страстной недели.

В храмах проводят вынос Плащаницы и вечерний чин ее погребения с крестным ходом.

Верующие соблюдают строгий пост и ограничивают мирские дела, уделяя время молитве и тишине.

В этот день избегают развлечений и тяжелой работы, сосредотачиваясь на духовной подготовке к Пасхе.

Церковные традиции и богослужения в Страстную пятницу

В этот день Церковь вспоминает искупительную жертву Христа, его страдания и смерть на кресте. Главным событием дня в храмах является вынос Плащаницы – полотна с изображением Христа, лежащего во гробе. Обряд совершается в середине дня (обычно в два или три часа дня, в час смерти Спасителя). Вечером проходит чин погребения Плащаницы с крестным ходом вокруг храма. Верующие стараются в эти часы отложить все дела, чтобы почтить память Господа.

Главные запреты и традиции дня

В этот день верующие соблюдают самый строгий пост: церковный устав предписывает полностью воздерживаться от пищи до момента выноса Плащаницы, после чего допускаются лишь хлеб и вода.

Страстная пятница – время глубокой тишины, поэтому любые шумные празднования, музыка и веселье считаются неуместными.

Весь тяжелый физический труд лучше оставить в прошлом, так как уборку, стирку и работу в саду полагалось завершить еще в Чистый четверг.

Единственным исключением из правил остается выпекание куличей – церковь не запрещает заниматься пасхальной выпечкой, если подходить к этому делу с молитвой и благоговением. В целом этот день стоит посвятить не суете, а внутренней тишине и подготовке сердца к великой радости Воскресения Христова.

