Чистый четверг не имеет устоявшейся даты празднования и зависит от дня празднования Пасхи. В 2025 году дата празднования Пасхи совпадает для католиков и православных — 20 апреля.

История праздника

Именно в этот день произошло такое событие, как Тайная вечеря, молитва Иисуса в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

Иисус собрал своих учеников на последнюю трапезу, уже зная, что один из его учеников предаст его. Он установил таинство Евхаристии — употребление хлеба и кагора. После вечери Иуда Искариот за 30 серебренников передал властям информацию о том, где находится Христос.

В тот же вечер произошел и другой знаковый момент: Иисус омыл ноги своим ученикам. Этот поступок в то время считался крайне нестандартным — так поступал только слуга. Но этим жестом Христос показал новый путь — путь смирения, любви и служения. Именно этот акт стал причиной, по которой четверг получил название «Чистого».

Начиная с Чистого четверга в храмах проводят проповеди, вспоминая все земные страдания Христа и его распятие на Голгофе. Священники читают 12 Страстных Евангелий, рассказывая о том, что пережил Иисус перед казнью.

Что нужно делать в Чистый четверг

Религиозные ритуалы переплетались с народными обычаями, и многие из них дошли до наших дней — пусть и в изменённом виде.

Очищение тела и духа

С раннего утра в Чистый четверг люди стремились умыться до восхода солнца — у колодца или в речке. Купание или поход в баню воспринимались не просто как гигиеническая процедура, а как способ «смыть» негатив и усталость. Сегодня это чаще — душ до заката, но смысл остался прежним.

Генеральная уборка

Не просто навести порядок, а вымести грязь и символически очистить дом и душу. Выбрасывали старые вещи, разбирали завалы, а заодно наводили порядок в мыслях.

Начало приготовления праздничной еды на Пасху

Пасхальные куличи, крашеные яйца — всё это начинали делать именно в Чистый четверг. В пятницу и субботу — дни скорби, когда верующие вспоминают крестную смерть Христа, и готовить считалось неподобающим.

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