Ключевые моменты:

В Одессе на Пасху усилят меры безопасности и увеличат количество патрулей.

Дежурство организуют возле храмов, на улицах, вокзалах и в прибрежной зоне.

Возможны выборочные проверки личных вещей в общественных местах.

Комендантский час остается без изменений – с 00:00 до 05:00.

Полиция Одесской области вместе с военнослужащими Нацгвардии переходит на усиленный режим несения службы. По словам правоохранителей, это связано с необходимостью обеспечить безопасность жителей в период пасхальных праздников.

Где усилят патрулирование?

Дополнительные наряды полиции появятся не только возле храмов и религиозных сооружений, но и в других популярных локациях:

на улицах города и в парковых зонах;

на железнодорожных и автовокзалах;

в прибрежной зоне Одессы.

Ограничения и проверки

Кроме того, для предотвращения возможных провокаций правоохранители могут проводить выборочные поверхностные проверки вещей граждан в общественных местах.

Важное уточнение касается комендантского часа: в ночь с 11 на 12 апреля никаких послаблений не будет. Передвигаться по городу запрещено с полуночи до 5 часов утра.

Меры предосторожности

В полиции также напомнили о необходимости соблюдать правила военного положения. Жителей просят минимизировать время пребывания в местах массового скопления людей, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и при обнаружении подозрительных предметов немедленно вызывать экстренные службы по номерам 102 или 112.

Вы также можете узнать: Пасха из печи и корзина в храм: как в моей семье праздновали Пасху в Балте.