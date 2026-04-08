Ключевые моменты:
- В Одессе на Пасху усилят меры безопасности и увеличат количество патрулей.
- Дежурство организуют возле храмов, на улицах, вокзалах и в прибрежной зоне.
- Возможны выборочные проверки личных вещей в общественных местах.
- Комендантский час остается без изменений – с 00:00 до 05:00.
Полиция Одесской области вместе с военнослужащими Нацгвардии переходит на усиленный режим несения службы. По словам правоохранителей, это связано с необходимостью обеспечить безопасность жителей в период пасхальных праздников.
Где усилят патрулирование?
Дополнительные наряды полиции появятся не только возле храмов и религиозных сооружений, но и в других популярных локациях:
- на улицах города и в парковых зонах;
- на железнодорожных и автовокзалах;
- в прибрежной зоне Одессы.
Ограничения и проверки
Кроме того, для предотвращения возможных провокаций правоохранители могут проводить выборочные поверхностные проверки вещей граждан в общественных местах.
Важное уточнение касается комендантского часа: в ночь с 11 на 12 апреля никаких послаблений не будет. Передвигаться по городу запрещено с полуночи до 5 часов утра.
Меры предосторожности
В полиции также напомнили о необходимости соблюдать правила военного положения. Жителей просят минимизировать время пребывания в местах массового скопления людей, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и при обнаружении подозрительных предметов немедленно вызывать экстренные службы по номерам 102 или 112.
