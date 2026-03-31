Ключевые моменты:

  • Традиционная паска на 20 желтков имеет насыщенный цвет и долго не черствеет
  • Творожная «княжеская» паска готовится без духовки, но требует времени для настаивания

Этот материал подготовлен на основе рецептуры, которую журналистка «Одесской жизни» Любовь Кузьменко проверила на собственном опыте и получила в наследство от семьи — с соблюдением традиций приготовления пасхальной выпечки

Паска на 20 желтков

Такая паска имеет жёлтый цвет, волокнистую текстуру и долго сохраняет свежесть

Это рецепт богатой паски, которая имеет жёлтый цвет, волокнистую текстуру и долго сохраняет свежесть. Он достался мне от мамы, которая готовила паску, соблюдая традиции.

Перед началом нужно помолиться

Я также сохраняю все традиции. Итак, сначала читаю «Отче наш», а потом берусь за тесто. Желательно, чтобы в этот день никто из посторонних не заходил в дом, потому что тесто может не получиться. Для приготовления понадобится:

  • молоко – 1-1,5 л
  • яичные желтки – 20 шт.
  • сахар – 1 кг
  • сливочное масло – 1 кг
  • мука – 2-2,5 кг (сколько возьмёт тесто)
  • дрожжи свежие – 100-150 г
  • ванильный сахар, изюм – по вкусу

Тесто нужно вымешивать в два-три приёма.

Важно! Перед замесом муку нужно занести в тёплое место. Затем дважды просеять.

Приготовление

Паску готовим пошагово:

  1. Для опары дрожжи нужно растворить в тёплом молоке с 1 столовой ложкой сахара и добавить немного муки. Оставить на 20-30 минут, чтобы подошла опара.
  2. Взбить желтки с сахаром до белого цвета.
  3. Когда опара подойдёт, смешать её с желтками, мягким маслом и мукой. Тесто вымешивать не менее одного часа, пока оно не перестанет липнуть к рукам и станет эластичным.
  4. Затем оставить тесто отдохнуть в тёплом месте на 2-3 часа.
  5. После этого заполнить формы тестом на 1/3 и дать подойти.
  6. Лучше всего выпекать паски в печи. Если такой возможности нет, то выпекать в духовке при температуре 170-180 градусов примерно час.

Чтобы долго сохранять паску свежей, заверните её в полотенце или пергаментную бумагу. Хранить нужно в прохладном месте, но не в холодильнике.

Белковая глазурь для паски

Блестящую белковую глазурь готовим из расчёта на одну паску:

  • один яичный белок;
  • 150-200 граммов сахарной пудры (или сахара);
  • 2 чайные ложки лимонного сока.

Это обеспечит густоту глазури, она не растечётся и хорошо застынет.

Белки взбить в миске вилкой. Добавить треть сахарной пудры и лимонный сок. Перемешивать, пока пудра не растворится. Затем частями добавлять оставшуюся пудру и перемешивать венчиком или миксером на низкой скорости до однородного состояния. Быстро нанести глазурь на паски и поставить их в духовку на 4-5 минут при температуре 65 градусов.

«Княжеская» творожная паска без выпечки

Наряду с традиционной у нас популярна и «княжеская» холодная паска, приготовленная из творога.

Творожная паска имеет нежный сливочный вкус и приятный аромат. Её не нужно выпекать.

Ингредиенты:

  • творог – 500 г
  • жирная сметана – 150 г
  • мёд – 100-150 г
  • сливки – 50-100 г (или больше сметаны)
  • чернослив или клюква – 150 г
  • шоколад – 50-80 г
  • орехи – 30 г
  • ванильный сахар – 1 ч.л.
  • крахмал – 1 ст.л.

Приготовление

Готовим паску следующим образом:

  • В небольшую форму без дна положить смоченную в воде и отжатую марлю, сложенную вдвое. Поставить на тарелку.
  • В миске смешать творог, сметану, мёд, сливки, крахмал и взбить всё блендером. Если нет блендера, протереть творог через сито.
  • Затем добавить сухофрукты, шоколад, орехи.
  • Аккуратно выложить всё в форму, завернуть края марли и оставить на три часа в холодильнике.
  • Затем прижать гнётом и оставить ещё на восемь часов, периодически сливая воду, которая собирается на дне тарелки.
  • Перевернуть паску на блюдо. Украсить по своему вкусу. Можно использовать орехи, шоколадные яйца и другие украшения.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме