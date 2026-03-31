Ключевые моменты:

Традиционная паска на 20 желтков имеет насыщенный цвет и долго не черствеет

Творожная «княжеская» паска готовится без духовки, но требует времени для настаивания

Этот материал подготовлен на основе рецептуры, которую журналистка «Одесской жизни» Любовь Кузьменко проверила на собственном опыте и получила в наследство от семьи — с соблюдением традиций приготовления пасхальной выпечки

Паска на 20 желтков

Это рецепт богатой паски, которая имеет жёлтый цвет, волокнистую текстуру и долго сохраняет свежесть. Он достался мне от мамы, которая готовила паску, соблюдая традиции.

Перед началом нужно помолиться

Я также сохраняю все традиции. Итак, сначала читаю «Отче наш», а потом берусь за тесто. Желательно, чтобы в этот день никто из посторонних не заходил в дом, потому что тесто может не получиться. Для приготовления понадобится:

молоко – 1-1,5 л

яичные желтки – 20 шт.

сахар – 1 кг

сливочное масло – 1 кг

мука – 2-2,5 кг (сколько возьмёт тесто)

дрожжи свежие – 100-150 г

ванильный сахар, изюм – по вкусу

Тесто нужно вымешивать в два-три приёма.

Важно! Перед замесом муку нужно занести в тёплое место. Затем дважды просеять.

Приготовление

Паску готовим пошагово:

Для опары дрожжи нужно растворить в тёплом молоке с 1 столовой ложкой сахара и добавить немного муки. Оставить на 20-30 минут, чтобы подошла опара. Взбить желтки с сахаром до белого цвета. Когда опара подойдёт, смешать её с желтками, мягким маслом и мукой. Тесто вымешивать не менее одного часа, пока оно не перестанет липнуть к рукам и станет эластичным. Затем оставить тесто отдохнуть в тёплом месте на 2-3 часа. После этого заполнить формы тестом на 1/3 и дать подойти. Лучше всего выпекать паски в печи. Если такой возможности нет, то выпекать в духовке при температуре 170-180 градусов примерно час.

Чтобы долго сохранять паску свежей, заверните её в полотенце или пергаментную бумагу. Хранить нужно в прохладном месте, но не в холодильнике.

Белковая глазурь для паски

Блестящую белковую глазурь готовим из расчёта на одну паску:

один яичный белок;

150-200 граммов сахарной пудры (или сахара);

2 чайные ложки лимонного сока.

Это обеспечит густоту глазури, она не растечётся и хорошо застынет.

Белки взбить в миске вилкой. Добавить треть сахарной пудры и лимонный сок. Перемешивать, пока пудра не растворится. Затем частями добавлять оставшуюся пудру и перемешивать венчиком или миксером на низкой скорости до однородного состояния. Быстро нанести глазурь на паски и поставить их в духовку на 4-5 минут при температуре 65 градусов.

«Княжеская» творожная паска без выпечки

Наряду с традиционной у нас популярна и «княжеская» холодная паска, приготовленная из творога.

Творожная паска имеет нежный сливочный вкус и приятный аромат. Её не нужно выпекать.

Ингредиенты:

творог – 500 г

жирная сметана – 150 г

мёд – 100-150 г

сливки – 50-100 г (или больше сметаны)

чернослив или клюква – 150 г

шоколад – 50-80 г

орехи – 30 г

ванильный сахар – 1 ч.л.

крахмал – 1 ст.л.

Приготовление

Готовим паску следующим образом:

В небольшую форму без дна положить смоченную в воде и отжатую марлю, сложенную вдвое. Поставить на тарелку.

В миске смешать творог, сметану, мёд, сливки, крахмал и взбить всё блендером. Если нет блендера, протереть творог через сито.

Затем добавить сухофрукты, шоколад, орехи.

Аккуратно выложить всё в форму, завернуть края марли и оставить на три часа в холодильнике.

Затем прижать гнётом и оставить ещё на восемь часов, периодически сливая воду, которая собирается на дне тарелки.

Перевернуть паску на блюдо. Украсить по своему вкусу. Можно использовать орехи, шоколадные яйца и другие украшения.

Ранее мы рассказывали о трёх постных монастырских рецептах из Одесской области к Великому посту.

Узнайте также о кулинарной войне за идеальный рецепт гезлеме, которая идёт между двумя сёлами Бессарабии, и попробуйте приготовить это блюдо.