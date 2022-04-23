Как праздновали Пасху в старой Одессе: традиции и истории

Пасхальные праздники в Одессе всегда были насыщенными и продолжительными. Начнем с того, что в городе всегда отмечали три Пасхи: по Западному стилю, по Восточному и еврейскую. Но, так как город в то время все таки был частью Российской империи, главным праздником, все же была Пасха Восточного обряда.

Ее отмечали греки, болгарские колонисты, арнауты, украинские казаки, старообрядцы и русские. У каждого были свои обычаи, но общим для всех была важность праздника и как следствие, тщательная подготовка к этому дню.

Проследить пасхальные тенденции и городские традиции нам помогут воспоминания писателей, бытоописателей старой Одессы и, конечно же, городские газеты.

Вкусные приготовления

Подготовка к Пасхе обычно начиналась с началом Великого поста. Однако, далеко не все жители Одессы держали пост. В 19 веке в городе проживали представители разных конфессий, которые не придерживались православных церковных ограничений. Так, например, Школа кулинарного искусства в марте 1895 года предлагала два вида меню: постное и скоромное. Также в это время работали театры, рестораны, а позже иллюзион, проводились вечера, спортивные мероприятия, бега. Но массовые балы, ярмарки и маскарады ждали лучших времен.

Чем ближе была дата Светлого воскресения, тем больше появлялось предпраздничной рекламы в одесской прессе. Кстати, на Пасху было принято делать друг другу небольшие подарки. Дамам, обычно, дарили духи и другую косметику, милые безделушки или ювелирные изделия. Мужчинам предлагали галстуки, одеколоны, курительные принадлежности. Детям традиционно готовили сладости. В начале двадцатого века в предпасхальных объявлениях появились предложения о распродаже посуды и одежды. Александр Дерибас вспоминает, что к Пасхе “Подарки для детей приобретались у Санценбахера. Духи для дам у Любера (кто помнит еще его чудное рисовое мыло или помаду из медвежьего жира?)”. ( Александр Дерибас “Старая Одесса. Забытые страницы”– К.: Мистецтво., стр 189)

Магазины наперебой заманивали покупателей самыми свежими и самыми вкусными продуктами и “чистыми” винами. Реклама второй половины 19 века пестрит названиями всевозможных окороков, колбас, европейских и местных вин, сладостей. Обычным делом было поднятие цен на яйца, масло, молоко на базарах.

Главным пасхальным угощением была выпечка. В Одессе ее готовили хозяйки или покупали в кондитерских. Муку для пасок, бабок, куличей покупали заранее и выбирали специальную, пасхальную муку тончайшего помола и самого лучшего качества.

Городские кондитерские также баловали одесситов всевозможной пасхальной выпечкой. Так, в 1895 году сеть пекарен Костанди предлагала пасхи, куличи, мазурки, пляцеки. А в кондитерской Амбразаки на улице Греческой напротив театра можно было купить греческие цуреки, сырные пасхи, писанки. Булочная Долгерта на углу Ришельевской и Большой Арнаутской принимала заказы на изготовление папошников и прочих изделий от 15 до 35 копеек за фунт. Автор кулинарных книг и записок об Одессе Екатерина Авдеева писала, что на стол ставят “так называемые бабы (которые приготовляют в Одессе с большим искусством), сыр, барашка из Чухонского масла, яйца, и кроме того еще несколько блюд, как то: ветчину, жареную телятину, колбасы и прочее, дополняя все вином и водкою. Такая закуска стоит на столе три дня, а в некоторых домах и всю святую неделю”. (“Записки о старом и новом русском быте К.А.Авдеевой” — С.Петербург, 1842. Стр. 95-96)

Александр Дерибас, родившийся в 1856 году, в рассказе “Пасха под Подушкой” описывает особо запомнившейся праздник.

“ Я слышал из своей детской комнаты, как мать приготовляла что-то вкусное. Доносился ко мне из кухни запах только что испеченного окорока. Пронесли через детскую несколько куличей, и меня обдало чудным ароматом горячего теста, смешанным с запахом миндаля и шафрана…

… Настала Страстная суббота. Накрыли пасхальный стол. Пошли все из дому по церквям. Томимый голодом, я просил няню дать мне чего-нибудь вкусного со стола. Но она на тот раз решительно отказала мне, объяснив, что под Светлое Воскресенье ничего не освященного нельзя. Я с горя заснул.

Меня разбудил колокольный благовест в церквях. В окно глядело утро. Я приподнялся на кровати и вижу, что у меня под подушкой сверток. А в нем кусочек кулича, сырная пасха и красное яйцо. Около меня сидела няня и говорила мне:

Кушай, детка, на здоровье. Христос воскрес! “

(Александр Дерибас “Старая Одесса. Забытые страницы”– К.: Мистецтво., стр 186)

Похожими были и детские воспоминания Валентина Катава, которые нашли отражение в книге “Белеет парус одинокий”.

“Тетя в белом кружевном платье резала ветчину, отогнув кожу окорока, толстую и круглую, как револьверная кобура.

Сахарные барашки стояли на куличах…Вокруг зеленой кресс-салатной горки лежали разноцветные крашенки, до глянца натертые коровьим маслом, выпукло отражая вымытые окна”.

(В. Катаев. “Белеет парус одинокий”. М.: Художественная литература, 1968 Т.5)

Пасхальная неделя: забитый городской транспорт, ярмарки и прогулки в садах

Пасху в те времена гуляли широко – всю неделю. В пасхальное воскресенье, после церкви было принято делать визиты и принимать гостей, гулять в парках и садах за городом. В газете Одесские новости от 20 апреля 1894 года корреспондент пишет:

“Конка” в первые три дня праздников св.Пасхи сильно работала…По Ришельевской улице пришлось добавить еще 5 вагонов, так что курсировало 35. На Б.Фонтан пущен был добавочный поезд. Движение по другим линиям “конки” также было усилено. В вагонах было по 50-60 человек”.

Куда же отправлялись толпы одесситов? Александр Дерибас вспоминает сад немца Мартына, около горы Чумки. Там устраивались танцы на открытом воздухе на “специальном деревянном настиле”. Также он пишет о том, что публика любила и другие загородные сады – Дюковский и Ботанический. На Фонтане любимым местом прогулок была дача Струдза.

Массовые гуляния устраивали на “таможенной территории” (месте, где в 1910-11 годах находилась выставка).

“Там, ввиду открытого моря, – вспоминает Дерибас, было меньше пыли и можно было для угощения народа собирать на траве целые горы орехов, семечек, рожков, апельсинов и бубликов”. Там же устраивали качели, на которых любили кататься все без разбору: от аристократов до народной молодежи. С середины 19 века качели и балаганы переехали и “закрепились” на многие годы на Куликовом поле. “Проведены новые улицы, построены новые дома, вот великолепный вокзал, красивый сквер, здание судебных установителей. А на самой площади та же хаджибейская пыль, что и пятьдесят лет назад, и те же архаические народные увеселения”, сокрушается Александр Дерибас.

В начале 20 века, герой повести Катаева “Белеет парус одинокий”, Петя, дни напролет проводил на Куликовом поле в надежде встретить там Гаврика:

“ Но именно этот первый день Пасхи и был невыносимо долог и скучен. Дело в том, что на первый день Пасхи запрещались все без исключения зрелища и гулянья. Но зато в двенадцать часов следующего дня — с разрешения начальства — люди начинали веселиться. Целый день с утра до вечера Петя проводил на Куликовом поле”.

В 1894 году там можно было посетить цирк лилипутов, выступления фокусников, покататься на качелях.

Более изысканная публика ходила в рестораны, варьете, где устраивались вечера с музыкой и выступлениями артистов, посещала Городской и другие театры.

Благотворительность

Огромное значение в Пасхальные дни во все времена придавалось благотворительности. И если Дерибас утверждает, что в старой Одессе нищих в не было, то во второй половине 19 века их количество в результате неурожайных годов и войн было немалым. Одесским беднякам на Пасху устраивали разговения в столовых, которые находились у нынешнего Привоза, на Чумной горе, в приютах и в городской администрации. Деньги выделялись как из бюджета города, так и жертвовались многочисленными дарителями.

“В гор. дешевой столовой на Привозной площади на первый день Пасхи устроены были разговены. Продукты, купленные на счет города, раздавались бедным бесплатно”. (Одесские Новости. 20 апреля 1894 года)

“Комитет по устройству разговен для бедных раздал в Страстную субботу в гор. доме пасхальных продуктов на 45 тыс. человек, а в течение трех дней праздника в 10 столовых выдало бесплатно 15 тыс,обедов одиноким портовым рабочим и др. Всего, благодаря большому сбору пожертвований, в течение Пасхи роздано пищи свыше 60 тыс. чел.” (Одесские Новости. 18 апреля 1893)

“Толпа обездоленных с двух часов ночи расположилась в Воронцовском пер. ожидая очереди. В 6 час. утра, к общей радости бедняков началась раздача пасок…

…Бедняки впускались с улицы партиями в 30-40 чел. Преимущество отдавалось матерям с грудными младенцами и немощным старцам. Во дворе бедняки попарно подходили к столам, у которых чиновники канцелярии г.градоначальника по билетикам снабжали их пасхами, яйцами, окороком, колбасой, сахаром, чаем и проч.” (Одесские Новости. 17 апреля 1894 года)

Благодарности благотворителям регулярно публиковали в прессе. Благодаря этому, мы узнали, что в начале 20 века была популярна следующая форма помощи: люди передавали средства на продуктовые наборы нуждающимся взамен устройства пасхальных визитов в своих домах. Деньги приносили непосредственно в контору газет.

Времена меняются. В нынешней ситуации, когда тысячи волонтеров поддерживают тех, кому эта помощь необходима: от наших бойцов до одиноких стариков, празднование Пасхи, уверены, также войдет в историю нашего города. Но не смотря ни на военное положение, воздушные тревоги, угрозы нападения врага в наших душах не гаснет вера в добро, спасение и в наши Вооруженные силы. Христос Воскрес!

Фото: сканы старых газет из электронной библиотеки ОНУ им. Мечникова.