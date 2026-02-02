Ключевые моменты:

С 3 февраля в Украине заработает «белый список» Starlink;

Неверифицированные терминалы отключат от сети;

Регистрация будет простой: через ЦНАП или портал «Дія».

Почему в Украине вводят обязательную верификацию Starlink

Кабинет министров Украины ввел whitelist-режим для спутникового интернета Starlink. Это означает, что пользоваться сетью смогут только проверенные и зарегистрированные терминалы. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, решение реализуется совместно с компанией SpaceX.

Как объяснил министр, российские войска начали использовать терминалы Starlink на дронах. Такие беспилотники сложно сбить: они летают низко, устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы и управляются в реальном времени на больших расстояниях.

Единственным техническим решением стало введение «белого списка» и обязательной авторизации всех терминалов, чтобы лишить врага доступа к технологии. Это касается всех, кто пользуется Starlink — дома, на работе или в бизнесе.

Starlink – это глобальная спутниковая интернет-система, созданная компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Ее главная цель – обеспечить высокоскоростной интернет в любой точке мира, особенно в тех регионах, где отсутствует традиционное покрытие или развитая инфраструктура.

Как пройти верификацию Starlink в Украине

Процедура регистрации будет максимально простой и бесплатной.

Для граждан и ФЛП:

подготовить данные терминала:

KIT-номер (указан на коробке),

UTID / Dish ID (в приложении или аккаунте Starlink),

номер учетной записи Starlink;

взять паспорт и РНОКПП;

обратиться в любой ЦНАП и подать заявление администратору.

Для бизнеса (с 3 февраля):

авторизоваться на портале «Дія» с помощью КЭП;

внести данные терминала;

проверить и подписать заявление онлайн.

После верификации Starlink будет работать без ограничений.

Военным обращаться в ЦНАП не нужно. Для Сил обороны действует отдельный защищенный канал через систему DELTA. Также не требуется ставить терминалы на баланс воинских частей или передавать данные учетных записей — достаточно внести устройство в «белый список».

Использование россиянами Starlink

Российские военные все чаще используют американские терминалы Starlink на ударных беспилотниках. Это позволяет им обходить украинские средства радиоэлектронной борьбы и точнее наносить удары.

По словам советника министра обороны Сергея Бескрестнова, дроны с онлайн-управлением уже применялись, в том числе во время атаки на пассажирский поезд в Харьковской области.

После этого министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина обратилась к компании SpaceX и обсудила возможные способы решения проблемы. Позже Бескрестнов отметил, что по запросу украинской стороны SpaceX начала внедрять первые технические меры для блокирования использования Starlink россиянами в военных целях.

Также стало известно, что Илон Маск сделал первые шаги для прекращения несанкционированного использования терминалов Starlink в интересах России.

По словам Михаила Федорова, введение «белого списка» позволит сохранить стабильную связь для граждан, повысить уровень безопасности и лишить противника технологических преимуществ. Это вынужденное, но необходимое решение для защиты людей и критической инфраструктуры.