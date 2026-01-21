Ключевые моменты:

Суд отменил домашний арест Геннадия Труханова.

Экс-мэру назначили личное обязательство вместо ограничения свободы.

Дело связано с трагедией во время непогоды, в которой погибли девять человек.

Суд по делу Геннадия Труханова: решение изменено

Печерский районный суд Киева отменил домашний арест для бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова. Вместо этого суд избрал более мягкую меру пресечения — личное обязательство, а также снял с него электронный браслет.

Об этом 21 января сообщил адвокат Труханова Александр Лысак в комментарии Суспильному.

Ранее суд применил к экс-мэру домашний арест по делу о служебной халатности. По версии следствия, бездействие городских властей привело к трагическим последствиям во время сильной непогоды 30 сентября, когда погибли девять человек. Эту меру пресечения несколько раз продлевали — в том числе в ноябре и декабре.

Всего подозрение по делу объявили девяти чиновникам. Среди них — заместители Труханова, руководители департаментов городского совета и представители коммунального предприятия «Городские дороги».

Следствие считает, что Геннадий Труханов ненадлежащим образом выполнял свои обязанности. Несмотря на многолетние проблемы с подтоплениями в городе, он не инициировал ремонт ливневой канализации и дренажных систем, а в день стихии, по версии правоохранителей, не организовал своевременное оповещение населения.

Расследование по делу продолжается.

Читайте также: Следующий ливень без человеческих жертв: что сделали одесские власти, чтобы трагедия 30 сентября не повторилась