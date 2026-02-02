Ключевые моменты:

Порт «Черноморск» выполнил план по перевалке грузов на 106 %;

Работа ведется в условиях постоянных вражеских атак;

АМПУ совместно с военными и бизнесом оптимизировала ключевые процессы.

Работа порта «Черноморск» в условиях войны

Порт «Черноморск» входит в число лидеров по объемам перевалки грузов. По состоянию на сегодня план выполнен на 106 %. При этом портовая инфраструктура продолжает функционировать в условиях регулярных атак, что требует быстрой реакции и четкой координации между всеми участниками процесса.

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Ранее представители бизнеса поднимали ряд проблемных вопросов во время рабочих совещаний. Эти предложения были детально проработаны АМПУ совместно с Военно-Морскими Силами Украины и Одесской областной военной администрацией.

По итогам совместной работы были приняты следующие решения:

внедрен ускоренный алгоритм водолазного осмотра судов;

продлены сроки действия пропусков для транспортных средств;

изменен порядок работы порта во время воздушной тревоги с учетом безопасности и необходимости непрерывной деятельности.

По словам Артема Литвинова, такие встречи планируют проводить регулярно. Он подчеркнул, что для АМПУ важно поддерживать постоянный диалог с бизнесом и государственными структурами, оптимизировать процессы и обеспечивать стабильную работу портов даже в сложных условиях.

Напомним, в порту «Черноморск» реализуют крупнейший концессионный проект в портовой сфере за все годы независимости. К нему уже готовы присоединиться более 40 мировых компаний.

Читайте также: Порты под огнем: как и чем Россия разрушает логистику Одесской области