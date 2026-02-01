Ключевые моменты:

После ранения на Донбассе Сергей Золотовский не говорит о войне громкими словами. Он показывает правую руку с титановыми пластинами и спокойно объясняет: если она будет работать, он вернется. О своем пути от фронта до операционной боец рассказал «Одесской жизни».

Военнослужащему 52 года. Он давно живет в Одессе, воюет в составе 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и убежден, что опытные бойцы остаются нужными на фронте — даже после тяжелых ранений.

Ранение, которое раздробило пальцы, Сергей получил во время боев на Торецком направлении. Позади — несколько госпиталей и консультации, которые не дали результата. Реальную хирургическую помощь он получил в Любашевке, где врачи взялись за сложную операцию и фактически собрали руку заново.

Воевал и штурмовиком, и разведчиком

Сергей Золотовский родом из Каменца-Подольского, но уже давно живет в Одессе. Здесь он создал семью с одесситкой. Занимался разными делами, в последнее время работал монтажником-высотником.

С началом полномасштабной войны мужчина добровольно пополнил ряды Одесской бригады ВСУ.

Освобождал Херсонскую область, откуда его подразделение перебросили на Донбасс (Константиновка). Сергей воевал штурмовиком, разведчиком, водителем эвакуационного внедорожника, а в последнее время — в подразделении беспилотников.

Летом 2025 года на Торецком направлении бойцы 28-й отдельной механизированной бригады громили врага. В одном из ближних боев с оккупантами под Курдюмовкой пуля искалечила «Хохлу» пальцы правой руки.

Раненого бойца отправили на лечение.

В Киеве посоветовали компрессы, а в Любашевке руку собрали

Сейчас 52-летний боец 28-й ОМБр Сергей Золотовский проходит лечение в Любашевке, где местные медики спасают его руку. Здешние врачи поставили на ноги немало военных — даже тех, кому не смогли помочь их коллеги в крупных городах.

Наберется добрый десяток госпиталей, в которых Золотовскому пытались спасти руку.

— В Киевском институте травматологии, где я в последний раз был на приеме, мне тоже не помогли. Один из врачей посоветовал чаще ставить на раздробленные пальцы солевые компрессы, — рассказал Сергей. — Я уже просился обратно в бригаду, ведь могу водить автомобиль и одной рукой, но командир посоветовал обратиться в Любашевскую больницу.

Хирург Любашевской больницы Дмитрий Фомин провел бойцу сложную операцию. Поврежденные кости удалили, а вместо них установили титановые пластины. Теперь необходимо, чтобы рана зажила, импланты прижились, а после длительной реабилитации рука снова полноценно работала. Лечение бойца ВСУ бесплатное, пациенту пришлось потратить 36 тысяч гривен на импланты и покупать необходимые препараты, которых нет в больнице.

Двое воинов разных столетий нашли общий язык

В палате «Хохол» подружился с «афганцем» Александром Сухомлиновым из села Новокарбовка, которому также сделали неотложную хирургическую операцию. Воины разных эпох нашли общий язык и поддерживают друг друга.

— После лечения снова пойду на войну, — уверен Сергей. — Считаю, что нужен родной бригаде, потому что «обстрелянным» бойцам не привыкать эффективно выполнять боевые задачи.

На фронт он будет возвращаться на собственном закамуфлированном джипе с мистическим номерным знаком А0666, в котором зашифровано: «Смерть российским оккупантам!»

О больнице в Любашевке

Многопрофильная больница интенсивного лечения Любашевского поселкового совета, возглавляемая генеральным директором и ведущим хирургом Дмитрием Фоминым, регулярно оказывает квалифицированную медицинскую помощь защитникам, раненым в борьбе с оккупантами.

В медицинском арсенале опытных врачей есть:

рентген С-дуга с ангиографией, предназначенный для получения высококачественных цифровых изображений в реальном времени непосредственно во время операций;

аппарат для VAC-терапии ран, применяемый для заживления больших ран, пересадки сухожилий, замены суставов, восстановления поврежденных сосудов и нервов, удаления осколков из технически труднодоступных мест, а также другое необходимое оборудование.

