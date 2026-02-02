Ключевые моменты:

Осадков в Одессе и области не прогнозируют;

Ночью ожидаются сильные морозы, особенно на севере области;

На дорогах возможна гололедица и ухудшение видимости.

Погода в Одессе 3 февраля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в течение суток 3 февраля опасных метеорологических явлений в Одессе и Одесской области не ожидается.

В Одессе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем сменится на юго-восточный, скорость — 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11–13 градусов мороза, днем — 5–7 градусов мороза.

Прогноз погоды по Одесской области

В Одесской области также ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Местами возможна гололедица и слабое обледенение. Ветер северо-восточный, днем — юго-восточный, 7–12 м/с.

Температура ночью — от 10 до 15 градусов мороза, на севере области — до 20 градусов мороза.

Днем — 1–6 градусов мороза, на севере — до 11 градусов мороза.

На автодорогах области местами сохранится гололедица. Ночью и утром возможна дымка, видимость может снижаться до 1–2 километров.

Автор фото Игорь Белов