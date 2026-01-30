Ключевые моменты:

В МИД Финляндии обсудили работу украинских медиа во время войны, среди представленных изданий – «Одесская жизнь».

Оксана Бровко представила финским партнерам тысячный номер газеты «Одесская жизнь», изданный во время блэкаута.

Оксана Бровко во время встречи в Осло говорила о работе медиа в условиях войны – обстрелов, блекаутов.

Поддержка украинских независимых медиа важна

В рамках продолжения системного сотрудничества директор Ассоциации «Независимые региональные издатели Украины» Оксана Бровко посещает Финляндию. В ходе визита состоялась встреча в Министерстве иностранных дел Финляндии, где Оксана Бровко рассказала о работе украинских региональных и местных медиа во время войны.

Символично и очень ценно было представление финским партнерам и Президенту Парламента Норвегии Masud Gharahkhani украинских газет, в частности тысячного номера издания «Одесской жизни», изданного во время блэкаута.

Напомним, наш тысячный номер мы выпустили несмотря на постоянные тревоги, обстрелы, блекауты, отсутствие тепла в помещениях и возможности заварить даже чай или кофе. Чтобы каждый наш читатель знал о событиях в регионе, владел только проверенной информацией.

«Во время встречи в Осло мы говорили о нашей работе в условиях войны – обстрелов, блэкаутов, постоянного давления. Этот разговор был не общим, а предметным и сфокусированным на реальных вызовах и потребностях. О новом слове в словаре украинцев — killzone, о работе без света и доступа в интернет, под обстрелами и преследованиями», — подчеркнула директорrf Ассоциации «Независимые региональные издатели Украины».

Наше издание «Одесская жизнь» гордится тем, что входит в число украинских региональных медиа, отмеченных в важном международном проекте поддержки независимой журналистики.

Добавим, что встречи в Финляндии являются усилением действующего проекта «Медиамости: Финляндия – Украина», реализуемого Ассоциацией «Независимые региональные издатели Украины» совместно с News Media Finland. Проект начат в 2025 году в сотрудничестве с News Media Finland и направлен на обучение и улучшение навыков саморегуляции и медиаграмотности.

Напомним, что информационное агентство ЦЕНТР МЕДИА, в которое входят газета и сайт «Одесская жизнь», входит в Ассоциацию «Независимые региональные издатели Украины» (АНРВУ).