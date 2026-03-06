Ключевые моменты:

ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-27 над Чёрное море.

Он пытался приземлиться на буровую установку «Сиваш», где размещены средства ПВО, РЭБ и оборудование для атак дронами.

Удар нанесли с помощью комплекса беспилотников — воздушных, морских и дронов-камикадзе.

Над Черным морем сбит вражеский вертолет

В ночь на 5 марта над акваторией Чёрного моря был уничтожен российский вертолет Ка-27. Он пытался сесть на буровую установку «Сиваш», которую российские военные используют как военную точку.

По информации украинских военных, на украденной еще в 2014 году платформе размещены вражеские средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и системы ретрансляции сигналов.

«Эта платформа использовалась врагом как пункт наблюдения, ретрансляции связи, размещения средств РЭБ и ПВО ближнего действия с целью управления ударными БпЛА, которые были нацелены на поражение инфраструктуры Одесской и Николаевской областей и создавали угрозу гражданскому судоходству», – говорится в сообщении ВМС.

О деталях операции рассказал в эфире Радио NV генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.

По его словам, операция была комплексной. Украинские силы задействовали сразу несколько типов беспилотников: воздушные, морские и дроны-камикадзе. Вертолет уничтожили в момент посадки на платформу. Такой момент выбрали, чтобы снизить риск для украинских сил и одновременно нанести максимальный ущерб.

Одновременно украинские беспилотники атаковали буровую платформу «Сиваш», где российские военные разместили средства ПВО и оборудование связи. После удара российские военные потеряли контроль над техникой. По предварительным данным, есть погибшие и раненые среди оккупантов.

По словам Романенко, такие операции показывают, что комбинированное использование беспилотников и средств обороны позволяет эффективно ограничивать возможности российского флота в Черном море.

Напомним, в 2023 году бойцы ГУР вернули под контроль государства так называемые «вышки Бойко», которые находились под оккупацией россиян с 2015 года.

