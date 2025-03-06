Фрегат «Гетман Сагайдачный» был флагманом, то есть основным кораблем ВМС, до марта 2022 года. Построен по проекту 1135.1 (шифр «Нерей»). Оснащен артиллерийским, зенитным, ракетным и торпедно-минным вооружением. В палубном ангаре размещался 1 вертолет Ка-27ПС. Длина корабля — 122,98 м, ширина — 14,2 м. За годы существования участвовал во многих учениях и операциях, которые проводила Украина и ее иностранные партнеры.

Захватить Одессу россияне мечтали давно

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Март 2014-го. В нескольких морских милях от побережья Одессы ведут разведку российские корабли. Флагман ВМС Украины фрегат «Гетман Сагайдачный», который всего день назад зашел в местный порт, получает задание — отправиться навстречу россиянам с целью урегулирования потенциально опасной ситуации. Только в течение марта корабль трижды будет устранять угрозу, сдерживая россиян. Однако «Гетмана Сагайдачного» в нашем городе не должно было бы быть. Корабль должен был находиться в пункте постоянной дислокации — городе Севастополь. Как и почему он стал на защиту Одессы, вспоминает Павел Парфенюк, и.о. главного редактора ТРС МОУ «Бриз» капитан 2 ранга, для которого фрегат в те времена стал домом на долгие месяцы. На момент похода Павел был корреспондентом ТРК, которая работала в г. Севастополь.

Павел Парфенюк

— Павел, как военный журналист оказался на фрегате?

— Почти за год до события стало известно об участии фрегата в операциях НАТО по противодействию пиратству «Океанский щит» в Индийском океане и «Аталанта» в Аденском заливе в составе международной тактической группы. Поход должен был быть длительным (до полугода). Подготовка к нему длилась несколько месяцев. Тогда я был единственным журналистом, который имел сертификат с правом доступа работы на кораблях всех классов, входивших в Альянс. Поэтому освещать события похода выбрали именно меня. После окончания углубленного изучения английского языка и сдачи зачета на самом корабле я был назначен на должность пресс-офицера национального контингента.

— В чем заключалась цель похода и что должны были делать наши моряки?

— На борту «Сагайдачного» находилась досмотровая команда, которая в составе международной тактической группы должна была патрулировать определенные районы: обследовать подозрительные суда, задерживать пиратов, изымать оружие и, в случае необходимости, освобождать заложников. Эти действия усиливал вертолетный отряд и группа быстрого реагирования. Регион, в котором мы заступали на дежурство, имел разветвленную систему пиратства, которая состояла из команд штурма, пункта управления, наблюдательных и разведывательных кораблей, которые были хорошо оснащены. Не менее важной целью похода было приобретение совместимости с кораблями стран-партнеров.

досмотровая команда задерживает пиратов-беглецов

тренировки во время похода

Новости из Украины долгое время были недоступны в походе

— Во время вашего похода в Украине началась Революция Достоинства. Знали ли вы, что происходит?

— В основном, мы находились в море, где присутствовала практически только военная связь. Информация поступала с опозданием, преимущественно во время захода в порты для пополнения запасов. События на Майдане мы воспринимали как очередной конфликт, который должен вскоре разрешиться. Осознали мы происходящее во время обратного пути. Мы проходили Суэцкий канал, включился роуминг и началась буквально информационная атака. Знаете, когда несколько месяцев находишься практически в новостном вакууме, а тут за час сотни новостей — это тяжело. Больше всего, конечно, нас поразили новости из Крыма и сообщение, что мы подняли Андреевский флаг и перешли на сторону России. Особенно нас оскорбило, что некоторые украинские СМИ распространили эту информацию.

— И вы решили ее опровергнуть.

— Меня вызвал к себе контр-адмирал Андрей Тарасов, командир похода, и поставил задачу — продемонстрировать Украине и миру, что флагман идет домой под родным флагом. Мы вывесили все флаги, что были, — государственные, флаги ВМС, парадные, и я начал фотографировать и писать опровержения.

— А как появилось известное фото, где члены экипажа были выстроены в форме аббревиатуры UA?

— Это была моя идея. Дважды на вертолете мы поднимались в воздух — для подготовки и, собственно, для фотографирования. Эти действия должны были также сплотить экипаж, поднять его моральный дух. Когда несколько месяцев находишься в открытом море, изнуряешься морально и физически, а тут еще и такие новости из родного дома.

— Сколько было на борту членов экипажа и не было ли конфликтов, связанных с событиями в Крыму?

— В состав национального контингента входило 250 военнослужащих. У части из них родные и друзья служили на ЧФ и каждый из членов нашего экипажа для себя решал, будет ли оказывать сопротивление а, возможно, и воевать. Задача командования и моя, как человека, который должен был генерировать информацию, была не допустить раскола экипажа на политические лагеря, поддерживать информационную гигиену. Нам это удалось.

— Каким был ваш путь домой?

— После остановки на острове Крит мы подошли к проливу Босфор и не поверили своим глазам — впереди развевались родные цвета. По левому берегу люди держали в руках украинские флаги в знак поддержки, это был очень щемящий момент.

украинская диаспора в Турции встречает экипаж флагмана

Как «Гетман Сагайдачный» оказался в Одессе

— Почему был изменен курс на Одессу?

— Командир похода доложил Денису Березовскому (на тот момент и.о. командующего ВМС), что «Гетман Сагайдачный» взял курс на Севастополь. Андрей Тарасов знал, что штаб ВМС окружен и заблокирован, а Березовский отдает приказы командирам кораблей в Севастополе направляться к местам стоянки и сдавать оружие, поэтому догадаться, на чьей стороне командующий украинским флотом, было не трудно. Стало понятно, что по прибытии в Севастополь россияне будут пытаться захватить фрегат. В три часа ночи Тарасов собирает совещание, на котором присутствуют всего семь членов экипажа, и отдает приказ об изменении курса.

— Следили ли за вами русские?

— Да, уже при выходе из Босфора нам навстречу вышли российские корабли, в частности, крейсер «Москва». Однако, когда мы изменили курс, взяли максимальную скорость, где-то около 28 узлов, они просто не смогли нас догнать.

— Как вас встретила Одесса?

— Густым туманом. Шестого марта, около шести утра, мы были возле Воронцовского маяка, но ждали благоприятных погодных условий для швартовки. Нас встретили представители тогда еще Западной ВМС и оперативного командования «Юг». На берег мы не сходили, вооружение не разгружали и получили приказ быть максимально готовыми к внештатным ситуациям.

— А такие ситуации возникали?

— Не прошло и суток, как оперативный дежурный по ВМС передал приказ выдвинуться в определенный район неподалеку от Одессы, где были замечены российские корабли. Противник нас не ждал, поэтому не решился ни на атаку, ни даже на провокацию.

Вблизи Одессы фрегат сталкивался с россиянами несколько раз

— Это был единственный опасный момент?

— Нет, в следующий раз российские корабли имели целью посадить «Сагайдачный» на мель, но это им не удалось. А вот уже в третий раз четыре российских корабля шли на нас прямым курсом, готовясь к тарану. Однако, увидев оружие, нацеленное на них, почувствовали угрозу реального боевого столкновения и отступили.

— Павел, по вашему мнению, насколько важным было присутствие фрегата в Одесском регионе?

— По сложившейся традиции, флагман является символом флота, демонстрацией силы и довольно ощутимым сдерживающим фактором для врага. Если бы мы пошли в Севастополь, «Сагайдачный», без сомнения, был бы либо уничтожен, либо оккупирован.

Именно в ночь на шестое марта россияне заблокировали выход из залива Донузлав в Крыму двум кораблям ВМС Украины.

Кроме того, заход российских кораблей в Одесскую акваторию или высадка десанта были бы возможны. Конечно, результативными они могли бы и не быть, но присутствие флагмана способствовало минимизации «русской весны» в нашем городе.

ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ФРЕГАТ БУДЕТ ПОТЕРЯН

В течение следующих лет фрегат «Гетман Сагайдачный» будет участвовать во многих международных учениях, неоднократно сдерживать российские корабли и осуществлять операции, о которых рассказывать нельзя и сейчас.

Став на плановый ремонт в г. Николаев, в начале полномасштабного вторжения при приближении вражеских войск, флагман ВМС фрегат «Гетман Сагайдачный» будет частично затоплен.

Своему лозунгу — «Готовы немедленно» — флагман был верен всегда, как был верен своему флоту, стране и пункту новой приписки — городу Одесса, где «Гетман Сагайдачный» появился так вовремя. Члены его экипажа не были авторами известной всем фразы «русский военный корабль, иди на…», но всегда направляли врага в этом направлении.

Фото предоставлены Павлом Парфенюком

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