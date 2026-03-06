Ключевые моменты:
- Украинцы могут требовать компенсацию через международный Реестр убытков, Международный уголовный суд и комитеты ООН.
- Подать заявление в международный Реестр убытков можно онлайн через портал «Дія».
- Европейский суд по правам человека больше не принимает новые заявления против России после её выхода из Европейской конвенции по правам человека.
- В Гааге уже создана международная Компенсационная комиссия, которая в будущем будет определять размеры выплат из замороженных российских активов.
При подготовке материала журналисты «Одесской жизни» проанализировали официальные документы международных институтов и инструкции для пострадавших граждан. В частности, были проверены правила подачи заявлений в международный Реестр убытков, созданный при поддержке Украины и партнеров в Гааге, а также процедуры обращения в Международный уголовный суд и комитеты ООН.
Редакция изучила требования к заявлениям, сроки подачи и перечень доказательств, которые должны предоставить заявители: фото разрушений, документы на имущество, медицинские справки и свидетельства очевидцев. Отдельно проверены официальные разъяснения о том, что Европейский суд по правам человека прекратил прием новых жалоб против России после 16 января 2023 года из-за выхода РФ из Европейской конвенции по правам человека.
Также журналисты изучили работу Компенсационной комиссии, созданной в Гааге для оценки заявлений и определения размера будущих выплат. Она работает над созданием компенсационного фонда, который может формироваться из конфискованных или замороженных активов России.
В материале использованы данные международных организаций, юридические инструкции для пострадавших и рекомендации правозащитных структур, в частности Украинского Хельсинкского союза по правам человека и системы бесплатной правовой помощи.
Кто возмещает ущерб, причинённый Россией
Россия продолжает игнорировать международное право, однако механизмы принудительного взыскания ущерба уже работают. Получение репараций — процесс длительный, поэтому начинать юридическую борьбу стоит уже сейчас.
Мы подготовили подробную инструкцию: какие инстанции реально помогают украинцам и как правильно оформить претензию, чтобы получить выплаты из замороженных активов агрессора.
Для возмещения ущерба, причинённого Россией, существует несколько возможностей:
- международный Реестр убытков,
- Международный уголовный суд,
- в зависимости от запроса — несколько комитетов ООН и другие механизмы.
Сразу отметим, что поданные заявления рассматриваются довольно долго. Кроме того, не все решения в пользу заявителя могут предусматривать материальную компенсацию.
Европейский суд по правам человека: почему подавать заявление уже нет смысла
Учитывая высокую вероятность получения компенсации, пострадавшие в ходе войны украинцы тратят немало усилий, составляя иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Однако такие заявления там принимались в течение четырёх месяцев с момента нарушения прав человека (кроме заявлений о военных преступлениях), но не позднее 16 января 2023 года (прим. ред. — после 16 сентября 2022 года Российская Федерация перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека).
Вместо этого можно использовать другие, альтернативные международно-правовые средства защиты, в частности специальные комитеты ООН.
Чем пострадавшим украинцам могут помочь комитеты ООН
Сразу отметим, что решения ООН носят рекомендательный характер и могут не приниматься во внимание страной, которая нарушила ваши права. Однако это не означает, что решения ООН по вашей жалобе в будущем не принесут пользы.
В рамках ООН действует несколько специальных комитетов, в которые можно подавать индивидуальные жалобы против Российской Федерации (их компетенция была признана Россией):
- Комитет по правам человека (жалобу необходимо подать не позднее 5 лет с момента нарушения прав);
- Комитет против пыток (жалобу следует подать как можно раньше);
- Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (жалобу следует подать как можно раньше);
- Комитет по ликвидации расовой дискриминации (жалобу необходимо подать в течение 6 месяцев после нарушения).
Как оформить заявление в комитеты ООН
Обычно заявление (жалобу) на действия РФ подают в Комитет по правам человека. К рассмотрению принимаются заявления только от физических лиц. Анонимные заявления не рассматриваются, однако в отдельных случаях заявитель может попросить не раскрывать фамилию из соображений безопасности.
- Заявление должно касаться нарушения ваших личных прав или прав другого лица, от имени которого вы пишете (с описанием событий и объяснением, почему человек не может обратиться лично — например, из-за нахождения в плену, в местах лишения свободы или на оккупированных территориях).
- Заявление должно содержать личную информацию: ФИО, гражданство, паспортные данные, адрес, контакты для связи, название страны, против которой подается заявление и т. д.
- Заявление должно быть написано на одном из официальных языков (английском, испанском, русском или французском) либо сопровождаться переводом.
- Факты нарушений необходимо изложить в хронологическом порядке с возможными доказательствами. Также следует обосновать, какие именно права или свободы были нарушены.
Важно! Подавать заявление в Комитет по правам человека можно только после того, как исчерпаны все средства правовой защиты в Украине. То есть необходимо подавать иск против России в украинские и/или российские суды. Без этого шага заявление в комитетах ООН рассматриваться не будет.
Практические советы по подаче заявлений в комитеты ООН
- В комитетах ООН не существует прямой защиты права собственности, однако о повреждении или уничтожении жилья можно заявлять как о нарушении права на уважение частной жизни.
- В качестве доказательств отправляйте только копии документов, поскольку оригиналы не возвращаются.
- Форму жалобы на русском языке можно скачать на официальном сайте ООН.
- Если жалоба будет отклонена из-за недостаточных доказательств, повторно её могут уже не принять.
Решения Международного уголовного суда: реалистичный сценарий получения компенсаций
В отличие от других организаций, Международный уголовный суд (МУС) имеет механизм возмещения материального ущерба. И хотя Москва не выполняет решения МУС, признанные потерпевшими украинцы могут получить компенсацию, в частности через Фонд доверия для потерпевших.
МУС рассматривает дела о геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях. Чтобы определить, какой именно вид преступления описывать в заявлении, следует воспользоваться перечнем, содержащимся в Римском статуте МУС.
Кто может обращаться в Международный уголовный суд?
- Физические лица, ставшие жертвами вооруженного конфликта;
- организации или учреждения, имущество которых было повреждено, уничтожено или изъято в результате действий РФ.
Как подать заявление и что оно должно содержать
Заявление в МУС подается письменно по установленной форме — скачать её можно на сайте суда в Отделе участия потерпевших и возмещения ущерба. Этот отдел также может помочь с подготовкой заявления и поиском юриста, который бесплатно будет сопровождать ваше дело.
В заявлении необходимо указать:
- личную информацию;
- контактные данные;
- копии личных документов;
- пошаговое описание причиненного ущерба;
- фото- и видеодоказательства, письменные свидетельства очевидцев и т. п.
Желательный язык заявления — английский (с украинского необходимо сделать перевод). Подробнее — в справочнике организации или по телефону Отдела участия потерпевших и возмещения ущерба: +31(0)70-515-95-55.
Также можно обратиться по электронной почте: vprs.information@icc-cpi.int
.
Что предлагает Украина пострадавшим: международный Реестр убытков
Несколько лет назад Украина инициировала создание международного Реестра убытков, офис которого находится в Гааге. Реестр документирует преступления России на территории Украины и в будущем поможет получить компенсацию ущерба.
Следует отметить, что на данном этапе материальные выплаты еще не осуществляются. Однако этим вопросом уже занимается международная Компенсационная комиссия, созданная в Гааге в конце прошлого года. Она оценивает заявления и будет определять размер компенсации за ущерб, причиненный российским вторжением. Сейчас комиссия работает над созданием фонда выплат, который будет использовать замороженные российские активы.
Важно! Подать заявление о возмещении ущерба можно по событиям, произошедшим после 24 февраля 2022 года и продолжающимся до сих пор (расширение временных рамок до 2014 года пока рассматривается).
Как подать заявление в международный Реестр убытков
- Заявления могут подавать физические и юридические лица, государство Украина и другие организации.
- Заявления подаются в электронном виде через веб-портал «Дія».
- Заявления можно подавать на украинском или английском языке (сейчас технически — только на украинском).
- Для тех, кто не может подать заявление через «Дію», вскоре появится возможность подачи через центры предоставления административных услуг (ЦНАП).
Категории заявлений, которые уже можно подать
- вынужденное внутреннее перемещение
- смерть близкого члена семьи
- исчезновение без вести близкого члена семьи
- серьёзные телесные повреждения
- сексуальное насилие
- пытки или унижающее достоинство обращение
- лишение свободы
- принудительный труд или служба
- насильственное перемещение или депортация детей и взрослых
- повреждение или уничтожение жилой и нежилой недвижимости
- утрата жилья или места проживания
- утрата доступа или контроля над недвижимостью на временно оккупированных территориях
Поданные гражданами заявления автоматически направляются в Реестр убытков для обработки и рассмотрения. О результате вам сообщат через «Дію».
На официальных страницах всех организаций, куда можно подавать жалобы, размещены подробные инструкции. Однако украинцам нередко требуется юридическая помощь — консультации при оформлении и сопровождении заявлений. Часть такой помощи можно получить бесплатно.
Кто может проконсультировать бесплатно
- Общественные приемные Украинского Хельсинкского союза по правам человека.
- Благотворительные фонды и общественные организации, например БФ «Восток SOS».
- Центры бесплатной правовой помощи при городских советах (например, в Одессе — «Специализированное учреждение по предоставлению бесплатной первичной правовой помощи» и Одесский местный центр бесплатной вторичной правовой помощи, единый номер 0-800-213-103).
Можно скептически относиться к украинским и международным механизмам возмещения ущерба, однако в мировой практике уже существуют положительные решения в пользу заявителей. Поэтому стоит уже сейчас использовать все возможности для привлечения РФ к ответственности и получения компенсации.
Совет «Одесской жизни»
Не ждите завершения всех процессов в Гааге. Мировая практика показывает: те, кто подает заявления первыми, первыми получают доступ к выплатам, когда компенсационные фонды начинают работу. Сохраняйте все чеки на ремонт, фотографии разрушений и заключения комиссий — это ваша доказательная база.
