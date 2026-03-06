Ключевые моменты:

Украинцы могут требовать компенсацию через международный Реестр убытков, Международный уголовный суд и комитеты ООН.

Подать заявление в международный Реестр убытков можно онлайн через портал «Дія».

Европейский суд по правам человека больше не принимает новые заявления против России после её выхода из Европейской конвенции по правам человека.

В Гааге уже создана международная Компенсационная комиссия, которая в будущем будет определять размеры выплат из замороженных российских активов.

При подготовке материала журналисты «Одесской жизни» проанализировали официальные документы международных институтов и инструкции для пострадавших граждан. В частности, были проверены правила подачи заявлений в международный Реестр убытков, созданный при поддержке Украины и партнеров в Гааге, а также процедуры обращения в Международный уголовный суд и комитеты ООН.

Редакция изучила требования к заявлениям, сроки подачи и перечень доказательств, которые должны предоставить заявители: фото разрушений, документы на имущество, медицинские справки и свидетельства очевидцев. Отдельно проверены официальные разъяснения о том, что Европейский суд по правам человека прекратил прием новых жалоб против России после 16 января 2023 года из-за выхода РФ из Европейской конвенции по правам человека.

Также журналисты изучили работу Компенсационной комиссии, созданной в Гааге для оценки заявлений и определения размера будущих выплат. Она работает над созданием компенсационного фонда, который может формироваться из конфискованных или замороженных активов России.

В материале использованы данные международных организаций, юридические инструкции для пострадавших и рекомендации правозащитных структур, в частности Украинского Хельсинкского союза по правам человека и системы бесплатной правовой помощи.

Кто возмещает ущерб, причинённый Россией

Россия продолжает игнорировать международное право, однако механизмы принудительного взыскания ущерба уже работают. Получение репараций — процесс длительный, поэтому начинать юридическую борьбу стоит уже сейчас.

Мы подготовили подробную инструкцию: какие инстанции реально помогают украинцам и как правильно оформить претензию, чтобы получить выплаты из замороженных активов агрессора.

Для возмещения ущерба, причинённого Россией, существует несколько возможностей:

международный Реестр убытков,

Международный уголовный суд,

в зависимости от запроса — несколько комитетов ООН и другие механизмы.

Сразу отметим, что поданные заявления рассматриваются довольно долго. Кроме того, не все решения в пользу заявителя могут предусматривать материальную компенсацию.

Европейский суд по правам человека: почему подавать заявление уже нет смысла

Учитывая высокую вероятность получения компенсации, пострадавшие в ходе войны украинцы тратят немало усилий, составляя иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Однако такие заявления там принимались в течение четырёх месяцев с момента нарушения прав человека (кроме заявлений о военных преступлениях), но не позднее 16 января 2023 года (прим. ред. — после 16 сентября 2022 года Российская Федерация перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека).

Вместо этого можно использовать другие, альтернативные международно-правовые средства защиты, в частности специальные комитеты ООН.

Чем пострадавшим украинцам могут помочь комитеты ООН

Сразу отметим, что решения ООН носят рекомендательный характер и могут не приниматься во внимание страной, которая нарушила ваши права. Однако это не означает, что решения ООН по вашей жалобе в будущем не принесут пользы.

В рамках ООН действует несколько специальных комитетов, в которые можно подавать индивидуальные жалобы против Российской Федерации (их компетенция была признана Россией):

Комитет по правам человека (жалобу необходимо подать не позднее 5 лет с момента нарушения прав);

Комитет против пыток (жалобу следует подать как можно раньше);

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (жалобу следует подать как можно раньше);

Комитет по ликвидации расовой дискриминации (жалобу необходимо подать в течение 6 месяцев после нарушения).

Как оформить заявление в комитеты ООН

Обычно заявление (жалобу) на действия РФ подают в Комитет по правам человека. К рассмотрению принимаются заявления только от физических лиц. Анонимные заявления не рассматриваются, однако в отдельных случаях заявитель может попросить не раскрывать фамилию из соображений безопасности.

Заявление должно касаться нарушения ваших личных прав или прав другого лица, от имени которого вы пишете (с описанием событий и объяснением, почему человек не может обратиться лично — например, из-за нахождения в плену, в местах лишения свободы или на оккупированных территориях).

Заявление должно содержать личную информацию: ФИО, гражданство, паспортные данные, адрес, контакты для связи, название страны, против которой подается заявление и т. д.

Заявление должно быть написано на одном из официальных языков (английском, испанском, русском или французском) либо сопровождаться переводом.

Факты нарушений необходимо изложить в хронологическом порядке с возможными доказательствами. Также следует обосновать, какие именно права или свободы были нарушены.

Важно! Подавать заявление в Комитет по правам человека можно только после того, как исчерпаны все средства правовой защиты в Украине. То есть необходимо подавать иск против России в украинские и/или российские суды. Без этого шага заявление в комитетах ООН рассматриваться не будет.

Практические советы по подаче заявлений в комитеты ООН

В комитетах ООН не существует прямой защиты права собственности, однако о повреждении или уничтожении жилья можно заявлять как о нарушении права на уважение частной жизни.

В качестве доказательств отправляйте только копии документов, поскольку оригиналы не возвращаются.

Форму жалобы на русском языке можно скачать на официальном сайте ООН.

Если жалоба будет отклонена из-за недостаточных доказательств, повторно её могут уже не принять.

Решения Международного уголовного суда: реалистичный сценарий получения компенсаций

В отличие от других организаций, Международный уголовный суд (МУС) имеет механизм возмещения материального ущерба. И хотя Москва не выполняет решения МУС, признанные потерпевшими украинцы могут получить компенсацию, в частности через Фонд доверия для потерпевших.

МУС рассматривает дела о геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях. Чтобы определить, какой именно вид преступления описывать в заявлении, следует воспользоваться перечнем, содержащимся в Римском статуте МУС.

Кто может обращаться в Международный уголовный суд?

Физические лица, ставшие жертвами вооруженного конфликта;

организации или учреждения, имущество которых было повреждено, уничтожено или изъято в результате действий РФ.

Как подать заявление и что оно должно содержать

Заявление в МУС подается письменно по установленной форме — скачать её можно на сайте суда в Отделе участия потерпевших и возмещения ущерба. Этот отдел также может помочь с подготовкой заявления и поиском юриста, который бесплатно будет сопровождать ваше дело.

В заявлении необходимо указать:

личную информацию;

контактные данные;

копии личных документов;

пошаговое описание причиненного ущерба;

фото- и видеодоказательства, письменные свидетельства очевидцев и т. п.

Желательный язык заявления — английский (с украинского необходимо сделать перевод). Подробнее — в справочнике организации или по телефону Отдела участия потерпевших и возмещения ущерба: +31(0)70-515-95-55.

Также можно обратиться по электронной почте: vprs.information@icc-cpi.int

.

Что предлагает Украина пострадавшим: международный Реестр убытков

Несколько лет назад Украина инициировала создание международного Реестра убытков, офис которого находится в Гааге. Реестр документирует преступления России на территории Украины и в будущем поможет получить компенсацию ущерба.

Следует отметить, что на данном этапе материальные выплаты еще не осуществляются. Однако этим вопросом уже занимается международная Компенсационная комиссия, созданная в Гааге в конце прошлого года. Она оценивает заявления и будет определять размер компенсации за ущерб, причиненный российским вторжением. Сейчас комиссия работает над созданием фонда выплат, который будет использовать замороженные российские активы.

Важно! Подать заявление о возмещении ущерба можно по событиям, произошедшим после 24 февраля 2022 года и продолжающимся до сих пор (расширение временных рамок до 2014 года пока рассматривается).

Как подать заявление в международный Реестр убытков

Заявления могут подавать физические и юридические лица, государство Украина и другие организации.

Заявления подаются в электронном виде через веб-портал «Дія».

Заявления можно подавать на украинском или английском языке (сейчас технически — только на украинском).

Для тех, кто не может подать заявление через «Дію», вскоре появится возможность подачи через центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

Категории заявлений, которые уже можно подать

вынужденное внутреннее перемещение

смерть близкого члена семьи

исчезновение без вести близкого члена семьи

серьёзные телесные повреждения

сексуальное насилие

пытки или унижающее достоинство обращение

лишение свободы

принудительный труд или служба

насильственное перемещение или депортация детей и взрослых

повреждение или уничтожение жилой и нежилой недвижимости

утрата жилья или места проживания

утрата доступа или контроля над недвижимостью на временно оккупированных территориях

Поданные гражданами заявления автоматически направляются в Реестр убытков для обработки и рассмотрения. О результате вам сообщат через «Дію».

На официальных страницах всех организаций, куда можно подавать жалобы, размещены подробные инструкции. Однако украинцам нередко требуется юридическая помощь — консультации при оформлении и сопровождении заявлений. Часть такой помощи можно получить бесплатно.

Кто может проконсультировать бесплатно

Общественные приемные Украинского Хельсинкского союза по правам человека.

Благотворительные фонды и общественные организации, например БФ «Восток SOS».

Центры бесплатной правовой помощи при городских советах (например, в Одессе — «Специализированное учреждение по предоставлению бесплатной первичной правовой помощи» и Одесский местный центр бесплатной вторичной правовой помощи, единый номер 0-800-213-103).

Можно скептически относиться к украинским и международным механизмам возмещения ущерба, однако в мировой практике уже существуют положительные решения в пользу заявителей. Поэтому стоит уже сейчас использовать все возможности для привлечения РФ к ответственности и получения компенсации.

Совет «Одесской жизни»

Не ждите завершения всех процессов в Гааге. Мировая практика показывает: те, кто подает заявления первыми, первыми получают доступ к выплатам, когда компенсационные фонды начинают работу. Сохраняйте все чеки на ремонт, фотографии разрушений и заключения комиссий — это ваша доказательная база.

