Ключевые моменты:

20 декабря существенных магнитных бурь не ожидается, солнечная активность остается низкой.

За последние сутки зафиксированы слабые вспышки на Солнце, не влияющие на Землю.

Ученые прогнозируют сильную и затяжную магнитную бурю с 21 по 26 декабря.

«В субботу, 20 декабря, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается», – цитирует специалистов сайт meteoprog.

По словам ученых, за последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошло четыре вспышки, которые практически не влияют на Землю.

По прогнозам ученых, после этого довольно спокойного периода, ожидается сильная и затяжная магнитная буря – она продлится предположительно с 21 по 26 декабря.

Что такое магнитные бури

Магнитные бури являются следствием повышенной солнечной активности и регулярно привлекают внимание как специалистов, так и обычных людей. Они возникают в результате взаимодействия потоков солнечного ветра с магнитным полем Земли.

Метеозависимые люди особенно остро реагируют на изменения геомагнитного фона. Во время магнитной бури у них могут возникать головные боли, усталость и снижение концентрации внимания. Также нередко отмечаются перепады артериального давления и нарушения сна. У некоторых людей возможна повышенная раздражительность или апатия. Особенно внимательными следует быть лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Даже умеренная буря может спровоцировать временное ухудшение самочувствия.

Как защитить организм в дни магнитных бурь

Врачи советуют людям, которые подвержены влиянию магнитных бурь, придерживаться простых профилактических мер:

соблюдать режим сна и питания (сон не менее 7 часов);

избегать стресса и перегрузок;

ежедневно выходить на прогулку на свежем воздухе;

проветривать помещение;

пить достаточно воды ;

; выделять время для отдыха;

ограничить кофе, энергетики, жирную пищу и алкоголь;

людям с хроническими болезнями иметь под рукой необходимые лекарства;

следить за прогнозами и предупреждениями ученых.

Выбор редакции: Одесские школы переходят на смешанный формат обучения: как теперь будут учиться дети.