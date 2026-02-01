Ключевые моменты:

1 февраля магнитных бурь не ожидается.

В феврале прогнозируют несколько периодов геомагнитных возмущений.

Во время бурь у метеочувствительных людей может ухудшаться самочувствие.

Магнитные бури в феврале 2026 года: календарь

В воскресенье, 1 февраля, магнитосфера Земли будет спокойной — магнитных бурь и сильных возмущений не прогнозируется. Однако ученые предупреждают, что прогноз может корректироваться, поскольку данные о солнечной активности обновляются каждые три часа. Самыми точными считаются прогнозы максимум на сутки вперед, остальные носят ориентировочный характер.

По данным NOAA и других служб космического мониторинга, в целом февраль 2026 года ожидается относительно спокойным, но без магнитных бурь не обойдется. В течение месяца прогнозируются как слабые, так и умеренные возмущения, а в середине февраля — одна сильная буря.

Календарь магнитных бурь на февраль 2026 года:

4–5 февраля — умеренные бури (K-индекс 4);

6–11 февраля — слабые бури (K-индекс 3);

13 февраля — сильная буря (K-индекс 5);

14–21 февраля — умеренные бури (K-индекс 4).

Специалисты используют K- и G-индексы для оценки силы магнитных бурь. K-индекс показывает уровень геомагнитной активности по шкале от 0 до 9. G-индекс применяется для более наглядной оценки и варьируется от 1 до 5. Например, буре уровня G1 соответствует K-индекс 5.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Во время магнитных бурь некоторые люди могут чувствовать ухудшение самочувствия. Чаще всего жалуются на головные боли, головокружение, усталость и проблемы со сном. Также возможны перепады настроения, тревожность, раздражительность и скачки артериального давления. Особенно чувствительно такие периоды переживают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При этом ученые отмечают, что выраженную метеочувствительность имеют лишь около 10–15% людей. Большинство переносит магнитные бури без заметных последствий. Однако в периоды стресса, болезни или с возрастом чувствительность может повышаться, поэтому в такие дни стоит внимательнее относиться к своему состоянию и не перегружать организм.