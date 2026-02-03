Ключевые моменты:

Солнце: сверхвысокая активность.

Земля 3 февраля: спокойное геомагнитное поле, низкая активность

Солнечные пятна: 27

Солнце свирепствует, но вместе с Землей

За последние 24 часа солнечная активность оставалась очень высокой: на Солнце зафиксированы две вспышки класса С (не влияющие существенно на нашу планету), 17 вспышек класса М и три вспышки класса X, сильнейшая из которых достигла X8,3.

К 3 февраля геомагнитное поле Земли будет спокойным. Солнечная активность снизится с низкой вероятностью вспышек X-класса.

Солнечная активность на 3 февраля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки М-класса — 75%

Вероятность вспышки X-класса — 25%

Количество солнечных пятен — 27

Следует отметить, что магнитные бури могут вредить здоровью людей. Предупреждения о них позволяют снизить риски инфарктов и инсультов в дни перед такими солнечными событиями.

