Ключевые моменты:

Все учебные заведения Одессы переходят на смешанный формат обучения – очно и дистанционно.

Причина – частые и длительные воздушные тревоги в городе.

Уроки могут проходить онлайн в синхронном или асинхронном режиме.

В детсадах будут работать дежурные группы, в школах – дежурные классы.

В мэрии поясняют, что департамент образования и науки Одесского горсовета принял такое решение в связи с участившимися длительными воздушными тревогами.

«Одесским горсоветом рассмотрен вопрос и рекомендовано всем учебным заведениям перейти на образовательный процесс в смешанном формате и предусмотреть возможность проведения занятий в синхронном или асинхронном режиме», – отмечается в сообщении.

В учреждениях дошкольного образования будут работать дежурные группы, в школах – дежурные классы.

Как сообщалось, в ночь на пятницу, 19 декабря, россияне снова атаковали Одессу ударными дронами. Основной удар пришелся на поселок Котовского, жители которого остались без света, воды и тепла.

