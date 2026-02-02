Ключевые моменты:

Сегодня, 2 февраля, ожидается спокойная магнитная обстановка, серьезных бурь не прогнозируют.

Возможны небольшие колебания поля, чувствительные люди могут их ощутить.

Врачи советуют контролировать давление и избегать перегрузок.

Прогноз магнитных бурь на 2 февраля

Согласно данным международных центров космической погоды, в этот день ожидается тихая геомагнитная обстановка. Однако некоторые независимые прогнозы предупреждают о возможных коротких всплесках активности. Такие расхождения связаны с разными моделями расчета солнечного ветра и скоростью распространения выбросов корональной массы.

Что такое магнитные бури и чем они опасны

Магнитная буря – это реакция магнитного поля Земли на потоки заряженных частиц, выброшенных Солнцем. Когда эти частицы достигают планеты, они вызывают возмущения магнитосферы.

Возможные последствия для человека:

головные боли, мигрени;

скачки артериального давления;

слабость, раздражительность;

нарушения сна.

Для техники и инфраструктуры:

сбои связи и GPS;

помехи в работе электрооборудования;

риски для спутников.

Как защититься во время магнитных бурь – советы врачей

Даже если прогноз обещает спокойный день, метеочувствительным людям полезно соблюдать рекомендации:

пить больше воды, избегать кофеина и алкоголя;

снизить физические и эмоциональные нагрузки;

контролировать давление, особенно гипертоникам;

высыпаться, ложиться спать в одно и то же время;

принимать назначенные врачом препараты, если есть хронические заболевания.

