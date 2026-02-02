Ключевые моменты:
- Сегодня, 2 февраля, ожидается спокойная магнитная обстановка, серьезных бурь не прогнозируют.
- Возможны небольшие колебания поля, чувствительные люди могут их ощутить.
- Врачи советуют контролировать давление и избегать перегрузок.
Прогноз магнитных бурь на 2 февраля
Согласно данным международных центров космической погоды, в этот день ожидается тихая геомагнитная обстановка. Однако некоторые независимые прогнозы предупреждают о возможных коротких всплесках активности. Такие расхождения связаны с разными моделями расчета солнечного ветра и скоростью распространения выбросов корональной массы.
Что такое магнитные бури и чем они опасны
Магнитная буря – это реакция магнитного поля Земли на потоки заряженных частиц, выброшенных Солнцем. Когда эти частицы достигают планеты, они вызывают возмущения магнитосферы.
Возможные последствия для человека:
- головные боли, мигрени;
- скачки артериального давления;
- слабость, раздражительность;
- нарушения сна.
Для техники и инфраструктуры:
- сбои связи и GPS;
- помехи в работе электрооборудования;
- риски для спутников.
Как защититься во время магнитных бурь – советы врачей
Даже если прогноз обещает спокойный день, метеочувствительным людям полезно соблюдать рекомендации:
- пить больше воды, избегать кофеина и алкоголя;
- снизить физические и эмоциональные нагрузки;
- контролировать давление, особенно гипертоникам;
- высыпаться, ложиться спать в одно и то же время;
- принимать назначенные врачом препараты, если есть хронические заболевания.
