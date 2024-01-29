Защитник из Одессы награжден «Золотым крестом» Главнокомандующего: история бойца

Об рассказали в 122 отдельной бригаде ТрО.

В гражданской жизни Георгий занимался прокатом машин и планов военной службы вообще не имел, хотя и закончил Одесский военный лицей с усиленной военно-физической подготовкой. Однако на второй день полномасштабного вторжения решил встать на защиту Украины в составе 122-ой отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

Сейчас подразделение Георгия удачно отрабатывает по российским дронам и имеет хорошие результаты.

«Шахеды» работают достаточно специфически, если можно так сказать, поэтому надо быть хорошо подготовленным и тогда не будет ничего сверхсложного. Каждый раз, когда есть угроза БпЛА мы сразу в полной готовности, ведь понимаем — вот-вот и нужно быстро отрабатывать. Как-то случилось, мы тогда еще дежурили в Николаевской области, летело около двадцати «бляшанок». Моя группа работала на ДШК (крупнокалиберный пулемёт — ред.), чтобы не преувеличить, мы сбили парочку «шахедов» однозначно. Сейчас мы работаем на ЗУ-23, как только получаем оперативную команду — сразу отправляемся на свою позицию и ожидаем движение дронов в нашем направлении.

Работа у нас все же очень интересная и ответственная. Наша бдительность и четкая отработка по цели — это, прежде всего, сохраненные жизни наших граждан. Они рассчитывают на нас и нашу меткость. Дома меня ждут жена и родители. Они остались в Украине, мысленно всегда со мной, поэтому это моя самая главная мотивация. Я понимаю, что от моей работы зависит жизнь моих родных и всех украинцев, — рассказал военнослужащий.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как на симуляторах одесских разработчиков тренируются сбивать ракеты и дроны.