Ключевые моменты:

Одесский горсовет потребовал от администрации рынка «Привоз» демонтировать русскоязычные вывески.

Поводом для обращения стала жалоба гражданина, о чем сообщили в Telegram-канале «Деколонизация.Украина».

Руководство рынка отказалось выполнять нормы законодательства о государственном языке.

Управление развития потребительского рынка Одесского городского совета направило администрации рынка «Привоз» официальное письмо с требованием демонтировать вывески на русском языке. Однако руководство рынка отказалось выполнять нормы законодательства о государственном языке.

Как сообщили в Telegram-канале «Деколонизация.Украина», обращение поступило после жалобы гражданина. В ответ горсовет напомнил руководству «Привоза», что в соответствии со статьей 15 Закона Украины «О защите прав потребителей» и статьей 30 Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», вся информация о товарах и услугах, а также обслуживание потребителей должны предоставляться на украинском языке.

«Руководство рынка „Привоз“ отказалось демонтировать русскоязычные вывески и проигнорировало требования городского совета», — говорится в сообщении «Деколонизация.Украина».

В Управлении уточнили, что полномочия по контролю за выполнением языкового законодательства принадлежат Уполномоченному по защите государственного языка, который вправе составлять протоколы и применять штрафные санкции.

Ранее активисты ОО «Деколонизация. Украина» потребовали демонтировать русскоязычную вывеску «Рынок Привоз».

