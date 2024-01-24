Награжден посмертно: история «киборга» из терробороны Одессы

Историю Героя рассказали в Региональном управлении Сил территориальной обороны «Юг».

Богдан Лефи родился в Черноморске Одесской области. Во время антитеррористической операции в 2014 году вместе с собратьями стоял на защите Донецкого аэропорта.

В первый день полномасштабной войны мужчина добровольно пришел в военкомат. В должности старшего сапера инженерно-саперного отделения инженерно-саперного взвода отдельного батальона территориальной обороны 126-й отдельной бригады территориальной обороны боец делал все возможное для защиты своей Родины.

Богдан Лефи выполнял сверхсложные задачи по разминированию территорий Николаевской области от вражеских мин и боеприпасов. Часто бойцам приходилось выполнять задачи под интенсивным минометным, пулеметным, а иногда и снайперским огнем противника. Однако военные работали непрерывно и интенсивно, прежде всего для скорейшего обеспечения позиций первой линии обороны наших подразделений.

Вместе с собратьями 59-ой отдельной мотопехотной бригады, Богдан Лефи освобождал Херсонщину. Выполняя боевые задания в составе ротно-тактической группы, он шел в первых рядах, прокладывая безопасный путь для пехоты, танков и артиллерии.

Во время выполнения очередного задания, возле одного из населенных пунктов Херсонщины, вражеским танковым выстрелом был уничтожен автомобиль, на котором передвигалась группа, однако боец продолжил его выполнять и вернулся без потерь личного состава.

Погиб Богдан Лефи 20 апреля 2023 года во время выполнения боевого задания в Херсонской области. У воина осталась мать и дочь.

По словам собратьев, Богдан был для них образцом мужественности и надежности. Он отдал свою жизнь за независимость, свободу и суверенность Украинского государства.

Память о наших Героях будет жить вечно.