Награжден посмертно: история «киборга» из терробороны Одессы

Уроженец Черноморска Богдан Лефи начал свой боевой путь в 2014 году и отдал жизнь освобождая Херсонщину. За мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, воин подан к награждению орденом «За мужество» ІІІ степени (посмертно).
Историю Героя рассказали в Региональном управлении Сил территориальной обороны «Юг».
Богдан Лефи родился в Черноморске Одесской области. Во время антитеррористической операции в 2014 году вместе с собратьями стоял на защите Донецкого аэропорта.
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В первый день полномасштабной войны мужчина добровольно пришел в военкомат. В должности старшего сапера инженерно-саперного отделения инженерно-саперного взвода отдельного батальона территориальной обороны 126-й отдельной бригады территориальной обороны боец делал все возможное для защиты своей Родины.
Богдан Лефи выполнял сверхсложные задачи по разминированию территорий Николаевской области от вражеских мин и боеприпасов. Часто бойцам приходилось выполнять задачи под интенсивным минометным, пулеметным, а иногда и снайперским огнем противника. Однако военные работали непрерывно и интенсивно, прежде всего для скорейшего обеспечения позиций первой линии обороны наших подразделений.
Вместе с собратьями 59-ой отдельной мотопехотной бригады, Богдан Лефи освобождал Херсонщину. Выполняя боевые задания в составе ротно-тактической группы, он шел в первых рядах, прокладывая безопасный путь для пехоты, танков и артиллерии.
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Во время выполнения очередного задания, возле одного из населенных пунктов Херсонщины, вражеским танковым выстрелом был уничтожен автомобиль, на котором передвигалась группа, однако боец продолжил его выполнять и вернулся без потерь личного состава.
Погиб Богдан Лефи 20 апреля 2023 года во время выполнения боевого задания в Херсонской области. У воина осталась мать и дочь.
По словам собратьев, Богдан был для них образцом мужественности и надежности. Он отдал свою жизнь за независимость, свободу и суверенность Украинского государства.
Память о наших Героях будет жить вечно.