Ключевые моменты:

Завтра, 11 декабря, бювет на улице Гераниевой в Одессе не будет работать с 10:30 до 16:00.

Причина – проведение регламентных работ.

Воду можно набрать в ближайших бюветных комплексах на 6-й станции Большого Фонтана и улице Космонавтов, 17а.

Об этом информирует КП «Сервисный центр».

Администрация КП «Сервисный центр» заранее приносит свои извинения за временные неудобства.

