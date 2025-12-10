Ключевые моменты:
- Завтра, 11 декабря, бювет на улице Гераниевой в Одессе не будет работать с 10:30 до 16:00.
- Причина – проведение регламентных работ.
- Воду можно набрать в ближайших бюветных комплексах на 6-й станции Большого Фонтана и улице Космонавтов, 17а.
Об этом информирует КП «Сервисный центр».
Администрация КП «Сервисный центр» заранее приносит свои извинения за временные неудобства.
Как сообщалось ране, в селе Усатово Одесского района планируют построить современный бювет, и местный сельсовет уже открыл тендер на выполнение работ.
