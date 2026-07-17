Ключевые моменты:

Борняков пришел в Минцифру в 2019 году по приглашению Михаила Федорова, а последние полгода возглавлял министерство в статусе и.о.

За время его работы запущены уникальное IT-пространство «Дія.City», первый в мире оборонный маркетплейс Brave1, Украинский фонд стартапов и национальная стратегия развития искусственного интеллекта.

Экс-чиновник заявил, что не имеет политических амбиций и уходит развивать украинские военные технологии, чтобы сделать отечественный сектор defense tech сильнейшим в мире.

Проект государственного масштаба: что удалось сделать

Александр Борняков проработал в Министерстве цифровой трансформации семь лет. К команде Михаила Федорова Борняков присоединился в 2019 году в качестве заместителя министра, ответственного за создание благоприятных условий для технологического бизнеса.

После перехода Федорова в Министерство обороны правительство 14 января временно возложило на Борнякова исполнение обязанностей министра цифровой трансформации. Во главе ведомства он проработал около полугода.

Борняков подвел итоги своей работы на странице в Facebook, напомнив, что в 2019 году идея «цифрового государства» казалась фантастикой. По его словам, команда создавала систему с чистого листа, без готовых инструкций и шаблонов.

Среди ключевых долгосрочных результатов своей работы Борняков выделил:

«Дія.City»: Специальное экономическое пространство, объединившее более 4 500 резидентов и 187 тысяч IT-специалистов, в котором выросло более 10 украинских компаний-«единорогов». Проект принес бюджету более 93 млрд гривен налогов.

Brave1: Уникальный маркетплейс оборонных технологий, который привлек в украинский ВПК свыше 220 млн долларов частных инвестиций и объединил более 5,5 тысяч военных технологий.

Украинский фонд стартапов: Выплачено более 25 млн долларов грантов для 760+ технологических команд.

Сфера искусственного интеллекта: Создан Комитет по ИИ, запущен сервис «Дія.AI», которым пользуются уже 4 млн человек, и разработана национальная языковая модель «Сяйво».

Итоги полугода на должности и.о. министра и реформа азартных игр

Последние шесть месяцев Александр Борняков руководил ведомством в качестве исполняющего обязанности министра. За это время в «Дії» появились 34 новые услуги, открылись 13 новых ЦНАПов, а в «Дія.City» только за первое полугодие 2026 года компании уплатили почти 28 млрд гривен налогов. Кроме того, в Харькове и Бородянке запустили 5G.

Отдельным важным кейсом Борнякова стала реформа рынка азартных игр (PlayCity):

Разработаны 3 законопроекта для полной перезагрузки лотерейного и игрового бизнеса.

Впервые за 12 лет возобновлено лицензирование лотерей (155 млн гривен поступлений в бюджет).

Наложено почти миллиард гривен штрафов за нарушения, заблокировано свыше 8 300 нелегальных онлайн-казино, а время блокировки сократилось до 3 дней.

Разработана первая в стране Стратегия борьбы с лудоманией (игровой зависимостью).

Борняков подчеркнул, что настоящая цифровая трансформация — это работа системы, которая продолжает функционировать и после смены руководителей.

«У меня никогда не было политических амбиций. Моя работа всегда была о продукте, о технологиях, о результате — а не о кресле. И я продолжу свой путь в оборонных инновациях», — резюмировал Борняков.

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