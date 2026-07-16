Ключевые моменты:

В Картале нашли трипольскую керамику за пределами известного ареала культуры

Археологи исследуют памятник даже в условиях полномасштабной войны

Городище содержит культурные слои от энеолита до Средневековья

Рядом расположен крупнейший фракийский некрополь региона

Городище Картал возле Орловки относится к памятникам археологии национального значения и десятилетиями остается одним из важнейших объектов исследования Нижнего Подунавья. Данные о его исторической ценности содержатся в государственных реестрах памятников культурного наследия, а экспедиции проводят украинские археологи при участии профильных научных учреждений и студентов. Корреспондентка «Одесской жизни» Антонина Бондарева побывала на раскопках, пообщалась с доктором исторических наук, профессором Игорем Бруяко и увидела новые находки, сделанные во время полевого сезона 2026 года.

Профессор с лопатой, который купил дом в селе

Война почти остановила украинскую археологию. Сейчас в области осталось всего две «живые» локации: одна — в Одессе на Приморском бульваре, вторая — легендарное городище Картал в селе Орловка Ренийской громады.

Жители Орловки считают профессора Игоря Бруяко почти своим односельчанином — уже четверть века он является бессменным руководителем экспедиции на городище Картал.

Игорь Викторович исследует памятники всю жизнь — еще с тех времен, когда работал лаборантом в Институте археологии Академии наук Украины.

Со временем он получил степени кандидата и доктора исторических наук, ученое звание профессора. Шестнадцать лет подряд ученый возглавлял Одесский археологический музей. Но каждое лето он менял костюм на рабочую одежду, собирал лопаты, веники, щетки и отправлялся со студентами в жаркие южные степи. Более того, Игорь Викторович даже приобрел за собственные средства дом в селе Орловка — чтобы иметь базу для участников экспедиций.

Это чрезвычайно тяжелый труд — каждый день перебрасывать тонны грунта под палящим солнцем в надежде, что земля откроет свои тайны.

— Бывает, что ученые теряют интерес к полевой работе: это тяжело, ведь мне уже не тридцать и даже не пятьдесят лет, — улыбается профессор. — Можно сидеть в кабинете и, скажем так, пересматривать какие-то теории, существовавшие раньше. В Европе есть примеры, когда археологи вообще никогда не выезжали в экспедиции, а использовали материалы, добытые другими. Но для меня полевая работа — основа деятельности, без нее археология словно мертва. Возле села Орловка памятник археологии уникален — здесь много культурно-хронологических горизонтов, поселений разных эпох: от медно-каменного века и почти до современности.

Нашли трипольскую керамику там, где ее не должно было быть

Когда мы приехали на раскопки, студенческая практика уже закончилась — ребята ушли на каникулы.

Игорь Бруяко рассказал, что в первые годы большой войны практики вообще не было, однако ее удалось возобновить благодаря усилиям руководства педагогического университета имени Ушинского (именно в этом вузе профессор читает лекции).

— Во время прошлой экспедиции мы столкнулись с очень необычным явлением: исследуя поселение, рядом с ним нашли ранние захоронения эпохи неолита и бронзового века, — рассказывает ученый. — Мы удивились: почему так близко, если у поселения есть отдельный могильник? В поисках ответа работу на этой локации продолжили в нынешнем году. Если говорить о конкретных находках, мы обнаружили интересные образцы трипольской керамики. Это довольно редкое явление для здешних мест, ведь ареал трипольской культуры расположен значительно севернее. То есть люди, жившие здесь в эпоху неолита, имели устойчивые торговые связи с трипольцами.

Городище Картал настолько ценный памятник археологии, что до войны финансовая поддержка поступала из Германии. Это позволяло привлекать больше студентов и местных жителей, издавать сборники по результатам исследований.

Пришелец с севера и его боевой пояс

— Повсюду могут быть сюрпризы и неожиданности, — говорит профессор. — Например, в 2012 году на территории некрополя мы открыли захоронение с боевым поясом. Сначала, увидев внушительный набор серебряных и бронзовых вещей, мы даже не поняли, что это. Позже выяснилось, что пояс состоял из элементов, изготовленных в Прибалтике, — балто-германских древностей. Подобные находки встречаются также в Польше, но как они оказались здесь, на берегах Дуная? Мы предполагаем, что владелец пояса пришел сюда целенаправленно, но не с преступными намерениями. Его похоронили необычным способом — кремировали, что не было характерно для этого периода в данной местности, а вокруг выкопали ров.

Разрушить, чтобы… сохранить

Работа археологов специфична: открывая какой-либо фрагмент, они одновременно его разрушают. Именно поэтому документирование — это отдельная наука, которую студенты исторического факультета осваивают во время раскопок.

Проводя экскурсию по свежему участку, ученый указал на ритуальное захоронение домашнего очага фракийцев. Для неопытного глаза это просто груда камней, но профессор сразу распознал глиняный приступок и должным образом обработанные каменные конструкции.

— Очаг считался священным, поэтому, когда люди переезжали, его «хоронили», — объясняет исследователь. — В этом году мы нашли такой же очаг в одной из хозяйственных ям. Эти ямы, их здесь много, рыли для хранения зерна, а когда они становились непригодными, туда сбрасывали мусор. Для археологов это вещи, которые несут много информации.

Справка «ОЖ»

Городище Картал и некрополь — памятник архитектуры национального значения, многослойный археологический объект. Самые древние слои относятся к эпохе энеолита (V-IV тыс. до н. э.).

Периоды расцвета приходятся на ранний железный век и античность (VIII в. до н. э. — III в. н. э.).

В гето-дакийский период (IV в. до н. э.) холм превратился в систему оборонительных сооружений. Гето-дакийские племена возвели здесь массивные стены и ров, чтобы защитить переправу и контролировать торговые пути.

В римскую эпоху (I–III века н. э.) объект стал римским военным форпостом на левом берегу Дуная, охранявшим переправу через реку и путь, ведущий к Тире (Белгороду-Днестровскому) и другим городам Северного Причерноморья.

Килограмм античного золота и крупнейший некрополь

Местное название места раскопок — «Каменная гора». И здесь, в степях, действительно есть гора. Когда-то она была огромной, но от нее почти ничего не осталось: сначала из-за тектонических процессов, а в новейшее время — из-за активной добычи камня.

— Камень брали для строительства дамб и дорог — в придунайских степях это было единственное такое месторождение, — рассказывает профессор Игорь Бруяко. — Вообще существуют строгие правила: перед началом любых земляных работ археологи проводят разведку. Если экспертиза не выявляет интересных для науки объектов, хозяйственной деятельности дают «зеленый свет». Но бывают случаи, когда телегу ставят впереди лошади. Когда встал вопрос об археологической разведке возле Орловки, добыча камня продолжалась уже около пяти лет. За это время было уничтожено очень многое. Археологи начали раскопки здесь в 1963 году.

Как известно, на территории городища Картал нашли знаменитый Орловский клад древних монет-кизикинов. Рядом с городищем обнаружили огромный фракийский некрополь. По словам Игоря Бруяко, это крупнейшее захоронение, найденное нашими археологами на территории от Карпат до Дуная.

— Уже открыто 650 захоронений, среди которых есть и групповые, — объясняет ученый. — Но раскопки проведены лишь фрагментарно. Представьте, сколько открытий еще впереди.

Исследуя фракийский могильник, археологи вновь наткнулись на турецкие окопы, оставшиеся со времен битвы при Кагуле во время русско-турецкой войны (1768–1774 гг.).

Студенты валятся с ног, но счастливы

Студенты всегда в восторге от такой практики.

— Я вспоминаю себя в этом возрасте: поле, палатки, разговоры и песни под гитару у костра, — говорит профессор. — Сейчас всё иначе — теперь студенты снимают видео и выкладывают их в TikTok, привлекая дополнительное внимание к нашей работе.

Но правила остаются неизменными: каждый день подъем в пять утра, быстрый завтрак — и уже в шесть все на объекте.

Работают до двенадцати. После обеда никого не нужно уговаривать на «тихий час» — сами валятся с ног. После ужина — свободное время.

— Студенты довольны тем, что у них есть самостоятельный коллектив, который выполняет определенные задачи. Из экспедиции они возвращаются с впечатлениями, о которых рассказывают друзьям и родным. Есть студенты, которые приезжают на практику во второй раз — значит, им действительно понравилось. Они — наши будущие кадры.

Орловский клад В кувшине находились монеты 43 типов из природного сплава серебра и золота (электрума). Общий вес находки — около 1,15 кг. Ученые установили, что они были изготовлены в течение VI-IV веков до н. э. в древнегреческом городе Кизик на южном побережье Пропонтиды (Мраморного моря). В античном мире эти монеты играли роль международной валюты. В Одесский археологический музей тогда передали 71 монету вместе с сосудом.

Ранее мы публиковали фоторепортаж о том, как под Приморским бульваром в Одессе снова ищут утраченную крепость Хаджибей.

Читайте также: Отбойные молотки и 2500 лет истории: в Одессе возле Дюка стартовали масштабные археологические раскопки