Ключевые моменты:

Через пять дней Одесщина пережила серию массированных российских атак.

В результате обстрелов погибли 14 человек, еще 30 получили ранения.

Среди погибших семь членов экипажей гражданских судов, атакованных в Черном море.

Основными целями ударов стали жилые кварталы, порты, промышленные объекты и гражданские суда.

Эксперты считают, что Россия сменила тактику, концентрируя массированные удары в отдельных регионах.

Географическое расположение Одессы усложняет работу ПВО, а Россия одновременно применяет ракеты, ударные дроны и беспилотники-имитаторы.

Эксперты прогнозируют, что подобные массированные атаки могут повторяться волнами.

Одессу пять дней подряд атакует Россия

За последние пять суток Одесщина очутилась под серией массированных российских атак. Под ударами находились жилые кварталы, портовая и промышленная инфраструктура, а также гражданские суда в Черном море. За это время погибли 14 человек, еще 30 получили ранения. К слову, семь погибших являлись членами экипажей гражданских судов, атакованных Россией в Черном море.

По информации Воздушного командования «Юг», именно Одесская область была одним из главных направлений российских ударов 13 и 15 июля. В то же время силы противовоздушной обороны ежедневно уничтожали или подавляли десятки дронов, ракет и беспилотников-имитаторов.

Военный эксперт Алексей Гетьман предполагает, что нынешняя волна атак может являться ответом России на успешные удары Украины по российским кораблям в Азовском и Черном морях. В то же время он подчеркивает, что точно объяснить выбор целей может только российское военное командование.

По словам эксперта, в последнее время Россия сменила тактику воздушных атак. Если раньше удары распределялись по разным регионам страны, то сейчас противник концентрирует большое количество ракет и дронов в одном или двух направлениях.

Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский считает, что основными целями России является психологическое давление на население и нанесение удара по экономике Украины. Именно поэтому под атаками оказываются порты, гражданская инфраструктура и суда, обеспечивающие работу украинского морского коридора.

По его мнению, после восстановления морского экспорта Украиной Россия пытается усложнить функционирование портовой логистики и ослабить экономические возможности государства.

Почему Одессу сложнее защищать

Алексей Гетьман объясняет, что географическое расположение Одессы усложняет работу противовоздушной обороны. Крылатые ракеты, летящие над морем на малой высоте, позже попадают в поле зрения радаров, поэтому у ПВО остается меньше времени на их перехват.

Кроме того, по словам Анатолия Храпчинского, в последние атаки Россия одновременно применяет ударные дроны, ракеты разных типов и беспилотники-имитаторы, чтобы перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны.

Оба эксперта считают, что подобные массированные кампании могут повторяться. В то же время они отмечают, что России нужно время для накопления ракет и подготовки новых операций, поэтому вероятнее всего удары будут происходить волнами, а не непрерывно.

По оценке Алексея Гетьмана, российская промышленность производит около 130–150 крылатых и баллистических ракет ежемесячно, что определяет возможную интенсивность будущих обстрелов.

Добавим, что, несмотря на постоянные воздушные тревоги, Одесса продолжает жить привычной жизнью. На пляжах отдыхают местные жители и туристы, которые следят за сообщениями об опасности и во время тревог устремляются к укрытиям.

Напомним, 16 июля в Одессе объявлен Днем траура. На административных зданиях приспущены государственные и городские флаги. Учреждениям и предприятиям рекомендовано отказаться от музыки и развлекательных мероприятий.

Источник: Суспільне.Одеса