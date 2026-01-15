Ключевые моменты:

Александр Борняков возглавил Минцифры после ухода Михаила Федорова;

Он стоял у истоков ключевых цифровых проектов — «Дія.City» и «єРезиденство»;

Сейчас отвечает за евроинтеграцию в цифровой сфере.

Александр Борняков и Минцифры: опыт, проекты и планы

Исполняющим обязанности министра цифровой трансформации Украины стал Александр Борняков — одесский предприниматель и бывший депутат. Его назначили после увольнения Михаила Федорова, при котором Борняков работал заместителем.

Борняков работает в Министерстве цифровой трансформации с первых дней его создания. За это время он курировал запуск и развитие таких проектов, как «Дія.City» — специальный правовой режим для IT-бизнеса, а также инициативу «єРезиденство», которая позволяет иностранцам вести бизнес в Украине онлайн.

В последнее время Борняков отвечал за направление европейской интеграции в работе Минцифры. Речь идет о приведении цифровой политики Украины в соответствие с подходами и стандартами Европейского Союза.

До работы в министерстве, с 2015 по 2017 годы, он был депутатом Одесского горсовета и лидером партии «Самопомощь» в городе. В 2017 году Борняков покинул горсовет и пост гендиректора компании Vertamedia, чтобы учиться в Колумбийском университете в Нью-Йорке. После завершения обучения он вернулся в Украину.

В бизнесе Борняков известен как основатель IT-компании SoftTechnics, которую позже приобрела американская компания Intersog. Также он создал платформу для видеорекламы VertaMedia (с 2018 года — Adtelligent Inc), является соучредителем Clickky и бизнес-инкубатора WannaBiz.

Среди недавних инициатив — презентация украинской платформы CodeUA на London Tech Week 2025, а также запуск Sandbox — пилотного режима для украинских компаний, работающих с технологиями искусственного интеллекта и блокчейна.

Читайте также: Политическая буря: Юлии Тимошенко вручили подозрение, а в офисе «Батькивщины» всю ночь шли обыски