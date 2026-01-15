Ключевые моменты:
- Александр Борняков возглавил Минцифры после ухода Михаила Федорова;
- Он стоял у истоков ключевых цифровых проектов — «Дія.City» и «єРезиденство»;
- Сейчас отвечает за евроинтеграцию в цифровой сфере.
Александр Борняков и Минцифры: опыт, проекты и планы
Исполняющим обязанности министра цифровой трансформации Украины стал Александр Борняков — одесский предприниматель и бывший депутат. Его назначили после увольнения Михаила Федорова, при котором Борняков работал заместителем.
Борняков работает в Министерстве цифровой трансформации с первых дней его создания. За это время он курировал запуск и развитие таких проектов, как «Дія.City» — специальный правовой режим для IT-бизнеса, а также инициативу «єРезиденство», которая позволяет иностранцам вести бизнес в Украине онлайн.
В последнее время Борняков отвечал за направление европейской интеграции в работе Минцифры. Речь идет о приведении цифровой политики Украины в соответствие с подходами и стандартами Европейского Союза.
До работы в министерстве, с 2015 по 2017 годы, он был депутатом Одесского горсовета и лидером партии «Самопомощь» в городе. В 2017 году Борняков покинул горсовет и пост гендиректора компании Vertamedia, чтобы учиться в Колумбийском университете в Нью-Йорке. После завершения обучения он вернулся в Украину.
В бизнесе Борняков известен как основатель IT-компании SoftTechnics, которую позже приобрела американская компания Intersog. Также он создал платформу для видеорекламы VertaMedia (с 2018 года — Adtelligent Inc), является соучредителем Clickky и бизнес-инкубатора WannaBiz.
Среди недавних инициатив — презентация украинской платформы CodeUA на London Tech Week 2025, а также запуск Sandbox — пилотного режима для украинских компаний, работающих с технологиями искусственного интеллекта и блокчейна.
Читайте также: Политическая буря: Юлии Тимошенко вручили подозрение, а в офисе «Батькивщины» всю ночь шли обыски