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В доме по ул. Преображенской, 61 длительный демонтаж аварийных конструкций.

Здание получило повреждения во время российской атаки 27 января 2026 года.

По результатам технической экспертизы специалисты сочли необходимым частичный демонтаж.

Завершить демонтаж планируется к концу месяца.

После выполнения работ эксперты определят, можно ли восстановить дом.

Что решили специалисты

По информации Одесского городского совета, в многоквартирном доме по улице Преображенской, 61, который пострадал в результате российской атаки 27 января 2026 года, продолжают разбирать аварийные конструкции.

Добавим, что после детального обследования и проведения технической экспертизы специалисты пришли к выводу, что здание требует частичного демонтажа. Это решение также поддержала городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Сейчас на объекте продолжаются работы, завершить их планируют до конца этого месяца.

В горсовете отмечают, что демонтаж аварийных элементов необходим для обеспечения безопасности жителей. И только по завершении этого этапа специалисты смогут окончательно оценить техническое состояние дома и определить возможность его дальнейшего восстановления.

Напомним, жители дома на Прохоровской, также пострадавшего 27 января, утверждают, что после противоаварийных работ конструкции остаются опасными. По словам жителей, расходы почти 6 млн грн вызывают много вопросов, поэтому они обратились к президенту и правоохранителям.