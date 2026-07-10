Ключевые моменты:
- В доме по ул. Преображенской, 61 длительный демонтаж аварийных конструкций.
- Здание получило повреждения во время российской атаки 27 января 2026 года.
- По результатам технической экспертизы специалисты сочли необходимым частичный демонтаж.
- Завершить демонтаж планируется к концу месяца.
- После выполнения работ эксперты определят, можно ли восстановить дом.
Что решили специалисты
По информации Одесского городского совета, в многоквартирном доме по улице Преображенской, 61, который пострадал в результате российской атаки 27 января 2026 года, продолжают разбирать аварийные конструкции.
Добавим, что после детального обследования и проведения технической экспертизы специалисты пришли к выводу, что здание требует частичного демонтажа. Это решение также поддержала городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Сейчас на объекте продолжаются работы, завершить их планируют до конца этого месяца.
В горсовете отмечают, что демонтаж аварийных элементов необходим для обеспечения безопасности жителей. И только по завершении этого этапа специалисты смогут окончательно оценить техническое состояние дома и определить возможность его дальнейшего восстановления.
Напомним, жители дома на Прохоровской, также пострадавшего 27 января, утверждают, что после противоаварийных работ конструкции остаются опасными. По словам жителей, расходы почти 6 млн грн вызывают много вопросов, поэтому они обратились к президенту и правоохранителям.