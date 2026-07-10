Ключевые моменты:

  • В доме по ул. Преображенской, 61 длительный демонтаж аварийных конструкций.
  • Здание получило повреждения во время российской атаки 27 января 2026 года.
  • По результатам технической экспертизы специалисты сочли необходимым частичный демонтаж.
  • Завершить демонтаж планируется к концу месяца.
  • После выполнения работ эксперты определят, можно ли восстановить дом.

Что решили специалисты

По информации Одесского городского совета, в многоквартирном доме по улице Преображенской, 61, который пострадал в результате российской атаки 27 января 2026 года, продолжают разбирать аварийные конструкции.

Добавим, что после детального обследования и проведения технической экспертизы специалисты пришли к выводу, что здание требует частичного демонтажа. Это решение также поддержала городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Сейчас на объекте продолжаются работы, завершить их планируют до конца этого месяца.

В горсовете отмечают, что демонтаж аварийных элементов необходим для обеспечения безопасности жителей. И только по завершении этого этапа специалисты смогут окончательно оценить техническое состояние дома и определить возможность его дальнейшего восстановления.

Напомним, жители дома на Прохоровской, также пострадавшего 27 января, утверждают, что после противоаварийных работ конструкции остаются опасными. По словам жителей, расходы почти 6 млн грн вызывают много вопросов, поэтому они обратились к президенту и правоохранителям.

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