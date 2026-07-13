Ключевые моменты:

В Одессе уволили директора коммунального учреждения, отвечающего за укрытие и защитные сооружения.

Александр Козубенко проработал в должности всего семь дней — с 1 по 8 июля.

Официальная причина увольнения – соглашение сторон.

Возможно, смена руководства произошла на фоне критики из-за срыва сроков строительства и ввода в эксплуатацию укрытий в Одессе.

В должности он пробыл всего неделю

Временный исполняющий обязанности Одесского городского головы Игорь Коваль подписал распоряжение об увольнении директора коммунального учреждения «Защитные сооружения гражданской защиты» Александра Козубенко.

В целом, документ обнародовала пресс-служба Одесского городского совета 13 июля. Само распоряжение было подписано 8 июля.

Добавим, что Александр Козубенко возглавил коммунальное учреждение с 1 июля, поэтому в должности он состоял только неделю. В документе указано, что основанием для увольнения стало соглашение сторон.

До назначения Козубенко работал главным специалистом отдела по контролю и мониторингу состояния территории Хаджибейской районной администрации Одесского городского совета.

Напомним, что в начале месяца председатель Одесской городской военной администрации (МВА) Сергей Лысак выступил с критикой работы отдельных должностных лиц Одесского городского совета. По его словам, в городе сорваны сроки ввода в эксплуатацию части укрытий. Ведь мэрия выполнила план по укрытиям только наполовину: из 20 обещанных объектов до конца июня сдали всего 10. Из выделенных в марте 100 млн. грн. на новые защитные сооружения реальные работы ведутся только на половине локаций.

Кроме этого, из восьми запланированных укрытий у моря пять только работают. В то же время чиновники должны были защитить побережье еще до 1 июня.